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Кензов впервые прокомментировал свой скандальный концерт в Бердянске: "я просто веселый человек"

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 19:45
Кензов впервые прокомментировал свой скандальный концерт в Бердянске: "я просто веселый человек" Олег Кензов прокомментировал концерт в Бердянске (instagram.com.okenzov_official)
Автор: Татьяна Самарук

Летом в Бердянске украинский исполнитель Олег Кензов дал долгожданный сольный концерт. Однако, выступление артиста не обошлось без происшествий. В частности, тогда артист был на сцене в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом певец рассказал за кулисами концерта "Музыкальная платформа. Лучшая песня года" телеканала "Украина".

Так, все это время певец никак не комментировал этот инцидент.

Как известно, у сетей до сих пор есть видео, как Олег Кензов якобы появился на своем выступлении в Бердянске навеселе. Некоторые посетители концерта записали видео, на которых певец разбрасывается кроссовками и жонглирует микрофоном.

Однако сейчас артист рассказал, что на концерте тогда был абсолютно трезвым.

К тому же он уверяет, что видео в сети были вырезаны якобы из контекста.

"Ни один человек тогда не ушел с выступления. Я каждый раз на своем концерте снимаю "шузы" и бросаю. Ну не поймал несколько раз микрофон - бывает. У меня недавно был корпоратив, и люди сказали: "Не поверите, где нам ваш концерт понравился". Я спрашиваю: "где?", а мне в ответ - в Бердянске. Я просто веселый человек, - рассказал артист.

Кензов впервые прокомментировал свой скандальный концерт в Бердянске: &quot;я просто веселый человек&quot;Олег Кензов на "Музыкальной платформе"

Также певец добавил, что он просто веселый человек и вообще не употребляет алкоголь.

"Честно говоря, я вообще не употребляю. Я такой человек, которому нельзя даже 50 граммов", - сказал Кензов.

На вопрос, какие новогодние традиции поддерживает артист, он ответил:

"Новогодняя традиция - в этом году быть трезвым. И надеюсь, до конца жизни она будет неизменна".

Ранее мы сообщали, что с Олегом Кензовым произошел конфуз на церемонии YUNA 2021.

Также мы писали, что Олег Кензов женится на своем менеджере.

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