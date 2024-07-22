Що стало з красунею Каті з культового французького серіалу "Елен і друзі" (фото)

Головні герої "Елен і друзі" (фото: instagram.com/helenerolles.officiel)

У жовтні 1994 року в Україні була показана перша серію популярного молодіжного серіалу "Елен і друзі", а через два роки його зняли з ефіру.

За цей час головні герої серіалу стали справжніми кумирами підлітків: майже кожен школяр поспішав додому після уроків, щоб не пропустити нову серію про пригоди французьких студентів.

Одну з головних ролей у ситкомі виконала Каті Андріє. Вона втілила на екрані стильну героїню, кохану пекучого брюнета Етьєна.

До моменту участі в проєкті Каті вже досягла успіху в кар'єрі моделі та навіть завоювала титул "Міс Каркассон - 1988" у своєму рідному місті.

Під час зйомок серіалу її "кіношне" кохання з Етьєном, якого грав модель Давид Пру, перетворилося на справжні почуття. Їхній роман розвивався швидко, і незабаром вони усвідомили, що не хочуть проводити весь свій час на знімальному майданчику "Елен і друзі", а потім і на інших проектах.

Каті і Давид (фото: кадр із серіалу "Елен і друзі")

Після завершення зйомок 70-ї серії серіалу хлопець залишив проєкт, а слідом за ним пішла і його партнерка. Закохані одружилися, і кожен з них продовжив кар'єру моделі.

Андріє співпрацювала з відомими косметичними брендами та журналами. У кіно вона зіграла ще три ролі, після чого завершила акторську кар'єру.

Пру більше не з'являвся на екрані після "Елен і друзі", і роль Етьєна залишилася його єдиною.

У шлюбі пари народилися син і дочка, але через 10 років сім'я розпалася.

Який вигляд зараз має Каті

У свої 54 роки зірка так само приваблива і струнка, хоча тепер вона шатенка, а не брюнетка.

Через кілька років після розлучення вона вийшла заміж за адвоката. Веде непублічне життя, виховує дітей від Давида і 9-річного сина від другого чоловіка.

Каті Андріє з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/cathy.a.l)

А ось Пру після розлучення продовжив кар'єру моделі, з віком стаючи тільки привабливішим, але займався цим недовго.

Зараз він більше відомий як фотограф, чиї виставки проходять по всій Європі.

Давид Пру (фото: instagram.com/davidproux)