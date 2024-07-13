Що стало з хлопчиком, який зіграв Енакіна Скайуокера у "Зоряних війнах"

Юний американський актор Джейк Ллойд, також відомий як Джейк Броадбент, став відомим завдяки своїй ролі Енакіна Скайвокера у фільмі Джорджа Лукаса "Зоряні війни: Епізод I - Прихована загроза". У цій ролі його персонаж тільки починав свій шлях, який привів його до становлення лордом ситхів Дартом Вейдером.
Що стало з актором - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Джек Ллойд (фото: кадр з фільму)
У 1999 році Джейка запросили на кастинг фільму "Зоряні війни: Епізод I - Прихована загроза", і він швидко отримав роль.
Молодому акторові пророкували блискучу кар'єру в кіно, і після виходу фільму він став справжньою знаменитістю. Однак, значущих ролей у нього більше не було.
Зазначимо, що до "Зоряних війн" Ллойд знімався в серіалах "Швидка допомога" і "Удаванець", а також у фільмах "Зриваючи зірки" (за який семирічний Джейк отримав премію "Молодий актор"), "Подарунок на Різдво" і "Аполлон 11".
У 2001 році Джейк оголосив, що йде з кінематографа, оскільки не справляється зі славою і постійними інтерв'ю. Це заважало йому вчитися.
Однокласники часто знущалися з нього і не брали у свою компанію, що негативно позначилося на його психіці.
Джек Ллойд (фото: кадр з фільму)
У 2005 році актор зіграв у фільмі "Медісон" і прийняв остаточне рішення завершити свою акторську кар'єру.
У 2012-му стало відомо, що він почав вивчати режисуру і навіть пробував себе у створенні фільмів.
Однак, навчання він так і не закінчив і жодних робіт не випустив.
Джек Ллойд (фото: Вікіпедія)
У 2015 році Ллойд потрапив у центр скандалу: він влаштував погоню, намагаючись сховатися від поліції.
Його звинуватили в кількох правопорушеннях: перевищенні швидкості, керуванні без прав, проїзді на червоне світло і опорі під час арешту.
Після цього інциденту його мати повідомила, що її син перебував у стані афекту і страждає на шизофренію.
У 2016-му його направили на лікування в психіатричну лікарню.
Джек Ллойд (фото: скріншот з відео)
Зараз Ллойду 35. Він продовжує перебувати у психіатричному реабілітаційному закладі після свого психічного зриву у березні 2023 року, коли зупинив машину посеред трисмугової дороги, і було викликано поліцію.
Нещодавно його мама повідомила, що Джейк почувається краще. І він бачив нові фільми із серії "Зоряних воєн".
"Він любить усе нове із "Зоряних війн". Люди думають, що Джейк ненавидить "Зоряні війни". Але це не так. Він любить ці фільми", - сказала вона.
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