Что стало с мальчиком, который сыграл Энакина Скайуокера в "Звездных войнах"

Джек Ллойд (фото: кадр из фильма)

В 1999 году Джейка пригласили на кастинг фильма "Звездные войны: Эпизод I - Скрытая угроза", и он быстро получил роль.

Молодому актеру пророчили блестящую карьеру в кино, и после выхода фильма он стал настоящей знаменитостью. Однако, значимых ролей у него больше не было.

Отметим, что до "Звездных войн" Ллойд снимался в сериалах "Скорая помощь" и "Притворщик", а также в фильмах "Срывая звезды" (за который семилетний Джейк получил премию "Молодой актер"), "Подарок на Рождество" и "Аполлон 11".

В 2001 году Джейк объявил, что уходит из кинематографа, поскольку не справляется со славой и постоянными интервью. Это мешало ему учиться.

Одноклассники часто издевались над ним и не брали в свою компанию, что негативно сказалось на его психике.

Джек Ллойд (фото: кадр из фильма)

В 2005 году актер сыграл в фильме "Мэдисон" и принял окончательное решение завершить свою актерскую карьеру.

В 2012-м стало известно, что он начал изучать режиссуру и даже пробовал себя в создании фильмов.

Однако, обучение он так и не закончил и никаких работ не выпустил.

Джек Ллойд (фото: Википедия)

Страшный диагноз

В 2015 году Ллойд попал в центр скандала: он устроил погоню, пытаясь скрыться от полиции.

Его обвинили в нескольких правонарушениях: превышении скорости, вождении без прав, проезде на красный свет и сопротивлении во время ареста.

После этого инцидента его мать сообщила, что ее сын находился в состоянии аффекта и страдает шизофренией.

В 2016-м его направили на лечение в психиатрическую больницу.

Джек Ллойд (фото: скриншот с видео)

Сейчас Ллойду 35 лет. Он продолжает находиться в психиатрическом реабилитационном учреждении после своего психического срыва в марте 2023 года, когда остановил машину посреди трехполосной дороги, и была вызвана полиция.

Недавно его мама сообщила, что Джейк чувствует себя лучше. И он видел новые фильмы из серии "Звездных войн".

"Он любит все новое из "Звездных войн". Люди думают, что Джейк ненавидит "Звездные войны". Но это не так. Он любит эти фильмы", - сказала она.