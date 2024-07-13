Что стало с мальчиком, который сыграл Энакина Скайуокера в "Звездных войнах"

Юный американский актер Джейк Ллойд, также известный как Джейк Броадбент, стал известным благодаря своей роли Энакина Скайуокера в фильме Джорджа Лукаса "Звездные войны: Эпизод I - Скрытая угроза". В этой роли его персонаж только начинал свой путь, который привел его к становлению лордом ситхов Дартом Вейдером.
Что стало с актером - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Джек Ллойд (фото: кадр из фильма)
В 1999 году Джейка пригласили на кастинг фильма "Звездные войны: Эпизод I - Скрытая угроза", и он быстро получил роль.
Молодому актеру пророчили блестящую карьеру в кино, и после выхода фильма он стал настоящей знаменитостью. Однако, значимых ролей у него больше не было.
Отметим, что до "Звездных войн" Ллойд снимался в сериалах "Скорая помощь" и "Притворщик", а также в фильмах "Срывая звезды" (за который семилетний Джейк получил премию "Молодой актер"), "Подарок на Рождество" и "Аполлон 11".
В 2001 году Джейк объявил, что уходит из кинематографа, поскольку не справляется со славой и постоянными интервью. Это мешало ему учиться.
Одноклассники часто издевались над ним и не брали в свою компанию, что негативно сказалось на его психике.
Джек Ллойд (фото: кадр из фильма)
В 2005 году актер сыграл в фильме "Мэдисон" и принял окончательное решение завершить свою актерскую карьеру.
В 2012-м стало известно, что он начал изучать режиссуру и даже пробовал себя в создании фильмов.
Однако, обучение он так и не закончил и никаких работ не выпустил.
Джек Ллойд (фото: Википедия)
В 2015 году Ллойд попал в центр скандала: он устроил погоню, пытаясь скрыться от полиции.
Его обвинили в нескольких правонарушениях: превышении скорости, вождении без прав, проезде на красный свет и сопротивлении во время ареста.
После этого инцидента его мать сообщила, что ее сын находился в состоянии аффекта и страдает шизофренией.
В 2016-м его направили на лечение в психиатрическую больницу.
Джек Ллойд (фото: скриншот с видео)
Сейчас Ллойду 35 лет. Он продолжает находиться в психиатрическом реабилитационном учреждении после своего психического срыва в марте 2023 года, когда остановил машину посреди трехполосной дороги, и была вызвана полиция.
Недавно его мама сообщила, что Джейк чувствует себя лучше. И он видел новые фильмы из серии "Звездных войн".
"Он любит все новое из "Звездных войн". Люди думают, что Джейк ненавидит "Звездные войны". Но это не так. Он любит эти фильмы", - сказала она.
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