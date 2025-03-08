Что действительно работает, а что вызывает ссоры. Как говорить о чувствах, чтобы не разрушить отношения?

Говорить о чувствах - это важно. Однако многие люди делает это неправильно и каждая проба поговорить откровенно заканчивается взаимными претензиями или ссорой. Как этого избежать?

Как правильного говорить с партнером о чувствах, чтобы не разрушить отношения, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

По словам эксперта, существует две крайности: молчать, пока не взорвешься, или говорить все, что думаешь, без фильтров. И то, и другое - так себе стратегия, если вы хотите не просто "выговориться", а действительно быть услышанными.

"Говорить о чувствах это не значит "сбросить" на партнёра свои эмоции, как тяжёлый рюкзак. Это про диалог, который укрепляет связь, а не разрушает ее", - подчеркивает коуч.

Ошибки, которые точно не работают:

Нападки и обвинения. "Ты меня совсем не понимаешь!" - и человек уже защищается, а не слушает.

Молчание и накопление обид. "Нормально" - с каменным лицом, когда в середине буря. Это не нормально.

Манипуляции. "Если ты меня любишь, то сделаешь так, как я хочу". Любовь - это не торговля.

Говорить в момент эмоционального взрыва. В состоянии ярости сложно выразить чувства, не создав все на скандал.

Что работает лучше?

Говорить от себя. Вместо "Ты меня игнорируешь" - "Мне грустно, когда мы мало общаемся".

Выбрать правильный момент. Не стоит начинать серьезный разговор, когда партнер устал или занят.

Быть конкретными. Вместо "Ты меня не ценишь" - "Мне хочется слышать от тебя слова поддержки".

Давать возможность ответа. Диалог - это двустороннее движение, а не монолог с выводами.

"Говорить о чувствах - это не о слабости. Это о честности. А честность, высказанная с заботой, укрепляет даже самые сложные отношения", - резюмирует Виталий Курсик.

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