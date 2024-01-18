Що спонукає українських біженців повертатися з Європи: свіже опитування

Різні оцінювання свідчать, що у 2024 році за кордоном перебувають приблизно шість мільйонів українців, хоча значна частка вже й повернулася додому. Соціологи виявили, які чинники спонукають українських біженців їхати назад з Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження Вокс Україна.

Головна причина виїзду - війна

Понад 80% опитаних виїхали з України через початок повномасштабної війни. Лише 4% зробили це з інших причин.

7% респондентів виїхали до повномасштабного вторгнення, 55% зробили це в лютому чи березні 2022 року, а решта виїхали пізніше - у 2022 чи 2023 році.

Для тих, хто вже повернувся до України, та для тих, хто ще перебуває за кордоном, головною причиною для виїзду стала безпекова ситуація.

Серед інших причин виїзду були також погіршення психологічного стану, перечекати війну, втрата роботи чи доходу та відсутність перспектив в Україні.

Причини українців для виїзду за кордон (інфографіка: voxukraine.org)

Чому українці повертаються додому

"Чинниками, які значно підвищували імовірність повернення в Україну, були туга за родиною чи домом, бажання, щоб діти навчалися в Україні, кращі можливості працевлаштування в Україні, повернення друзів в Україну та наявність власності в Україні", - йдеться у висновках дослідження.

Крім того, вагомою причиною є відчуття самотності чи труднощі з інтеграцією за кордоном, а також відчуття приниження через життя на субсидії.

Водночас 12% опитаних заявили, що інформація від української влади вплинула на їхнє рішення повернутися.

Для тих, хто на момент опитування перебуває за кордоном, фактори для повернення додому є такими:

бажання (респондента чи його/її дітей), щоб діти навчалися в Україні

покращення безпекової ситуації в Україні та сподівання на мир

кращі перспективи працевлаштування в Україні

туга людини за домівкою

бажання допомагати у відбудові України

"Ті, хто не інтегрувався до суспільства за кордоном, та ті, хто повідомив про гіршу громадську залученість у країні перебування, ніж в Україні, також із більшою імовірністю планують повернутися", - дійшли висновку соціологи.