Что побуждает украинских беженцев возвращаться из Европы: свежий опрос
Различные оценки свидетельствуют, что в 2024 году за границей находятся около шести миллионов украинцев, хотя значительная доля уже и вернулась домой. Социологи обнаружили, какие факторы побуждают украинских беженцев уезжать из Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Вокс Украина.
Главная причина выезда - война
Более 80% опрошенных выехали из Украины из-за начала полномасштабной войны. Только 4% сделали это по другим причинам.
7% респондентов выехали до полномасштабного вторжения, 55% сделали это в феврале или марте 2022 года, а остальные выехали позже - в 2022 или 2023 году.
Для тех, кто уже вернулся в Украину и для тех, кто еще находится за границей, главной причиной для выезда стала ситуация безопасности.
Среди других причин выезда были ухудшение психологического состояния, переждать войну, потеря работы или дохода и отсутствие перспектив в Украине.
Причины украинцев для выезда за границу (инфографика: voxukraine.org)
Почему украинцы возвращаются домой
"Факторами, значительно повышавшими вероятность возвращения в Украину, были тоска по семье или дому, желание, чтобы дети учились в Украине, лучшие возможности трудоустройства в Украине, возвращение друзей в Украину и наличие собственности в Украине", - говорится в выводах исследования.
Кроме того, значимой причиной является чувство одиночества или трудности с интеграцией за рубежом, а также чувство унижения из-за жизни на субсидии.
В то же время 12% опрошенных заявили, что информация от украинских властей повлияла на их решение вернуться.
Для тех, кто на момент опроса находится за границей, факторы для возвращения домой такие:
- желания (респондента или его/ее детей), чтобы дети учились в Украине
- улучшение ситуации безопасности в Украине и надежда на мир
- лучшие перспективы трудоустройства в Украине
- тоска человека по дому
- желание помогать в восстановлении Украины
"Те, кто не интегрировался в общество за границей, и те, кто сообщил о худшей общественной вовлеченности в стране пребывания, чем в Украине, также с большей вероятностью планируют вернуться", - пришли к выводу социологи.
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