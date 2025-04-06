Що не роблять італійці у суботу та неділю: і мають на це важливі причини

Вихідні в Італії - це святе

Італійці з повагою ставляться до відпочинку. Ніяких "підробітків", "надолужити за вихідні" чи "зробити ще трішки". Якщо вихідний - значить, його треба прожити так, щоб отримати відпочинок та насолоджуватися життям.

Крім того, вихідні - це священний час для родини та відпочинку, а тому у суботу та неділю в Італії ніхто не працює. Багато місцевих підприємств, маленькі магазини та навіть частина ресторанів - закриті у неділю, особливо в туристичних регіонах.

Сніданок має бути неспішним

У вихідні італійці не готують складних сніданків і намагаються поїсти пізніше, ніж зазвичай. Найчастіше - це еспресо або капучино з круасаном у найближчому кафе.

Заборонено прибирати, прасувати чи прати

У багатьох регіонах Італії хатня робота у вихідні вважається поганим тоном. Не тому, що вони ледачі, а тому що це час для родини, душі, тіла й шлунку.

Гучні справи - табу

Ні дрилю, ні пилососу, ні ремонту. Навіть після обіду - тиша. Італійці дуже цінують riposo pomeridiano - денний відпочинок. За порушення можна отримати зауваження від сусідів. Наприклад, у Римі можна отримати штраф за гучний шум у вихідні в розмірі 300 євро.

Ніяких закупів у супермаркетах

У суботу та неділю італійці уникають супермаркетів і якщо дуже потрібно зробити закупи - роблять це у маленьких продуктових крамницях поруч з домом або на ринках. Бо такі походи - це не тільки можливість купити щось свіже, а й ще - поспілкуватися. Що італійці ніколи не будуть робити у вихідні (фото: Getty Images)

Обід - священний час

У вихідні родинний обід - обов’язковий. Страви готуються з любов'ю, за столом збирається уся родина - від онуків до прадідусів. Це не просто їжа - це подія, яка є дуже важливою для італійців.

Італійці не їдять у вихідні на ходу або перед телевізором. Це завжди неспішна трапеза у колі родини або друзів, яка може тривати декілька годин.

Духовний день

Багато італійців відвідують церкву або беруть участь у місцевих святкуваннях. Навіть ті, хто не дуже релігійний, поважають традиції.

Італійці живуть за принципом dolce far niente' - мистецтво насолоджуватися нічогонеробленням. Це не лінощі, а спосіб підтримувати баланс між роботою та життям.

Їхні вихідні - це можливість перезавантажитися та зберегти емоційну рівновагу.

Італійці кажуть: La domenica non si tocca - "Неділю не чіпають". Це як у нас борщ - свята справа. І, можливо, саме ця простота - їхній секрет довголіття й легкого ставлення до життя.