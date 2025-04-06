Что не делают итальянцы в субботу и воскресенье: и имеют на это важные причины

Выходные в Италии - это святое

Итальянцы с уважением относятся к отдыху. Никаких "подработок", "наверстать за выходные" или "сделать еще немного". Если выходной - значит, его надо прожить так, чтобы получить отдых и наслаждаться жизнью.

Кроме того, выходные - это священное время для семьи и отдыха, а потому в субботу и воскресенье в Италии никто не работает. Многие местные предприятия, маленькие магазины и даже часть ресторанов - закрыты в воскресенье, особенно в туристических регионах.

Завтрак должен быть неспешным

В выходные итальянцы не готовят сложных завтраков и стараются поесть позже, чем обычно. Чаще всего - это эспрессо или капучино с круассаном в ближайшем кафе.

Запрещено убирать, гладить или стирать

Во многих регионах Италии домашняя работа в выходные считается дурным тоном. Не потому, что они ленивые, а потому что это время для семьи, души, тела и желудка.

Громкие дела - табу

Ни дрели, ни пылесоса, ни ремонта. Даже после обеда - тишина. Итальянцы очень ценят riposo pomeridiano - дневной отдых. За нарушение можно получить замечание от соседей. Например, в Риме можно получить штраф за громкий шум в выходные в размере 300 евро.

Никаких закупок в супермаркетах

В субботу и воскресенье итальянцы избегают супермаркетов и если очень нужно сделать покупки - делают это в маленьких продуктовых магазинах рядом с домом или на рынках. Потому что такие походы - это не только возможность купить что-то свежее, но и еще - пообщаться. Что итальянцы никогда не будут делать в выходные (фото: Getty Images)

Обед - священное время

В выходные семейный обед - обязательный. Блюда готовятся с любовью, за столом собирается вся семья - от внуков до прадедушек. Это не просто еда - это событие, которое очень важно для итальянцев.

Итальянцы не едят в выходные на ходу или перед телевизором. Это всегда неспешная трапеза в кругу семьи или друзей, которая может длиться несколько часов.

Духовный день

Многие итальянцы посещают церковь или участвуют в местных празднованиях. Даже те, кто не очень религиозен, уважают традиции.

Итальянцы живут по принципу dolce far niente' - искусство наслаждаться ничегонеделанием. Это не лень, а способ поддерживать баланс между работой и жизнью.

Их выходные - это возможность перезагрузиться и сохранить эмоциональное равновесие.

Итальянцы говорят: La domenica non si tocca - "Воскресенье не трогают". Это как у нас борщ - святое дело. И, возможно, именно эта простота - их секрет долголетия и легкого отношения к жизни.