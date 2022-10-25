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Що робити зі сковорідкою, до якої все прилипає: ці способи вирішать проблему

Що робити, якщо їжа прилипає до сковорідки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Пригорілі сковорода - досить часта проблема на кухні. На жаль, її неможливо очистити за допомогою звичайних засобів для миття посуду, тому доводиться задіяти особливі заходи. Позбутися такої частої проблеми допоможуть прості способи.

Про це пише SantePlus.

Щоб їжа не прилипала до дна сковорідки під час приготування, можна скористатися натуральним інгредієнтом, який є на кожній кухні.

Спочатку поставте сковорідку на вогонь і додайте в неї столову ложку кокосової олії. Дайте йому розтанути та додайте багато солі, щоб покрити усе дно. Використовуючи паперовий рушник, витріть сковорідку насухо. Завдяки цьому прийому їжа більше не повинна прилипати до сковороди.

Зауважимо, що доведеться повторити цей спосіб, якщо ви помітите, що їжа знову прилипає до сковороди під час готування.

Налийте води

Кількох крапель води в сковорідці достатньо, щоб їжа не прилипала. Крім того, якщо краплі води починають тріщати, це означає, що вона нагрілась до правильної температури.

Регулярно помішуйте

Регулярне помішування під час готування запобігає прилипанню їжі. Для цього використовуйте лопатку або дерев’яну ложку, щоб не подряпати антипригарне покриття сковороди.

Розігрійте сковороду

Ще один дуже простий прийом, щоб запобігти прилипанню їжі до дна каструлі - попередньо розігріти її. Коли це буде зроблено, налийте олії та дайте їй повільно нагрітися, перш ніж покласти в неї їжу.

Готуйте їжу на повільному вогні

Щоб їжа не прилипала до каструлі з нержавіючої сталі, віддавайте перевагу готуванню на повільному вогні.

Завдяки цим досить простим способам їжа більше не буде прилипати до поверхні сковороди під час кожного приготування.

Раніше ми повідомляли, як швидко і якісно відмити каструлю, що пригоріла.

Також ми писали, як часто потрібно прибирати й мити в будинку.

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