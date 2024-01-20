Що робити студентам, якщо порушуються їхні права: пояснення МОН

Що робити, якщо порушуються права студента

Якщо права студента порушують у закладах освіти, то йому потрібно звернутись до уповноважених органів.

"Час від часу МОН отримує звернення від студентів із проханнями виправити проблемну ситуацію, яка склалася в закладі вищої освіти. Однак здебільшого проблему можна владнати, якщо одразу звернутися до уповноваженого органу або особи", - пояснюють у Міністерстві.

Студентам важливо врахувати, що:

оскільки ЗВО автономні, то саме керівники вирішують більшість внутрішньоорганізаційних питань

є низка структур, які контролюють, оцінюють та перевіряють якість освітніх послуг, що надають ЗВО. Саме ці органи мають повноваження вирішити більшість питань, що стосуються якості і змісту вищої освіти

Хто може здійснювати перевірку закладів вищої освіти

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) - воно проводить акредитацію освітніх програм

Державна служба якості освіти (ДСЯО) та освітній омбудсмен - здійснюють контроль за дотриманням законодавства

антикорупційний уповноважений в університеті, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та сектор МОН з питань запобігання та виявлення корупції: до цих органів можна звернутись у випадку виявлення порушень антикорупційного законодавства

мовний омбудсмен - якщо навчальний процес не проводять державною мовою

якщо якість освіти є невідповідною, потрібно звертатися до НАЗЯВО та ДСЯО

"Зокрема НАЗЯВО аналізує якість освітнього процесу, а ДСЯО - контролює дотримання вимог законодавства про освіту. Окрім ДСЯО, подати скаргу також можна до Служби освітнього омбудсмена та до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - пояснюють у МОН.

Контакти відповідних органів

НАЗЯВО - public@naca.gov.ua.

ДСЯО - 044-236-34-31, sqe@sqe.gov.ua.

Служба освітнього омбудсмена - заповніть форму зворотного зв’язку на сайті або відправте звернення на пошту ez@eo.gov.ua.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини - 0-800-501-720, 044-299-74-08, hotline@ombudsman.gov.ua.

Антикорупційний уповноважений у ЗВО - контакти є на сайті кожного вишу.

Національне агентство з питань запобігання корупції - 044-481-32-06, anticor@mon.gov.ua.

Служба мовного омбудсмена - подати скаргу можна в електронній формі на сайті.

Якщо перераховані установи не допомогли у вирішенні вашого питання, потрібно звертатись у МОН - ez@mon.gov.ua, 044-481-47-57, 044-481-47-65, 044-481-47-95.