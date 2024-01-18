В університетах України планують ввести обов'язкову військову підготовку: що відомо

В Україні у вищих навчальних закладах планують ввести обов'язкові курси з військового вишколу для всіх незалежно від обраної спеціальності.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю заступника міністра освіти й науки Михайла Винницького для The Ukrainians.

Що відомо

"Зараз наше завдання - адаптувати наповнення освітніх програм відповідно до потреб країни, що перебуває у воєнному стані. Сьогодні у студентів немає навичок захисту країни, тому що військові кафедри не реформовані, й навряд чи молоді люди будуть масово оплачувати курси з тактичної медицини чи стрільби", - сказав Винницький.

Таким чином, за його словами, МОН спільно з Міноборони планує запровадити обов'язковий курс із базового військового вишколу. У нього входитимуть теоретична та практична підготовка для всіх студентів незалежно від програми.

"Зараз ми розробляємо пілотний проєкт такого курсу, готуємо інфраструктуру, у тому числі викладачів. З часом зможемо поділитися цим досвідом з іноземними університетами, яких цікавитиме це питання", - поділився заступник Лісового.

Проблеми української освіти

За словами Михайла Винницького однією з найбільш очевидних проблем української освіти під час повномасштабної війни є масове знищення матеріально-технічної бази університетів.

"У найгіршому стані, очевидно, опинився Маріупольський університет, який фактично повністю знищили і який був змушений переїхати до Києва. Переміщені були також виші Херсону, Мелітополя та Бердянська", - наводить приклад чиновник.

Але він наголошує, що більшість проблем були латентними й проявилися лише зараз. Наприклад, Україна недостатньо уваги приділяє вихованню суб'єктності в студентів.

Для цього університет повинен формувати цінності та світогляд людей, а не лише робити їх професіоналами у своїй галузі.

"Потреба реальної автономії університетів також передбачає високу суб'єктність усіх учасників навчального процесу: викладачів, студентів, менеджменту університету. Для цього потрібно, щоб заклади вищої освіти не були ієрархічними", - пояснює Винницький.

На його думку, зараз українські університети почали "переосмислювати себе", тому процеси реформування вже запущено.