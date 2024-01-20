Что делать студентам, если нарушаются их права: объяснение МОН

Во время учебного процесса студенты могут сталкиваться с нарушениями их прав в высших учебных заведениях. В таком случаи им нужно обращаться с жалобами в институты, которые контролируют, оценивают и проверяют вузы.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию МОН в Facebook.
Если права студента нарушаются в учебных заведениях, то ему нужно обратиться в уполномоченные органы.
"Время от времени МОН получает обращение от студентов с просьбами исправить проблемную ситуацию, которая сложилась в заведении высшего образования. Однако в большинстве своем проблему можно уладить, если сразу обратиться к уполномоченному органу или лицу", - объясняют в Министерстве.
Студентам важно учесть, что:
"В частности НАОКВО анализирует качество образовательного процесса, а ДСКО - контролирует соблюдение требований законодательства об образовании. Кроме ДСКО, подать жалобу также можно в Службу образовательного омбудсмена и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - объясняют в МОН.
НАОКВО - public@naca.gov.ua.
ДСКО - 044-236-34-31, sqe@sqe.gov.ua.
Служба образовательного омбудсмена - заполните форму обратной связи на сайте или отправьте обращение на почту ez@eo.gov.ua.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека - 0-800-501-720, 044-299-74-08, hotline@ombudsman.gov.ua.
Антикоррупционный уполномоченный в ЗВО - контакты есть на сайте каждого вуза.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - 044-481-32-06, anticor@mon.gov.ua.
Служба языкового омбудсмена - подать жалобу можно в электронной форме на сайте.
Если перечисленные учреждения не помогли в решении вашего вопроса, следует обращаться в МОН - ez@mon.gov.ua, 044-481-47-57, 044-481-47-65, 044-481-47-95.
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