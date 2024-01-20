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Что делать студентам, если нарушаются их права: объяснение МОН

Куда обращаться студентам, если нарушают их права (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Во время учебного процесса студенты могут сталкиваться с нарушениями их прав в высших учебных заведениях. В таком случаи им нужно обращаться с жалобами в институты, которые контролируют, оценивают и проверяют вузы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию МОН в Facebook.

Что делать, если нарушаются права студента

Если права студента нарушаются в учебных заведениях, то ему нужно обратиться в уполномоченные органы.

"Время от времени МОН получает обращение от студентов с просьбами исправить проблемную ситуацию, которая сложилась в заведении высшего образования. Однако в большинстве своем проблему можно уладить, если сразу обратиться к уполномоченному органу или лицу", - объясняют в Министерстве.

Студентам важно учесть, что:

  • поскольку ЗВО автономны, то именно руководители решают большинство внутриорганизационных вопросов
  • есть ряд структур, контролирующих, оценивающих и проверяющих качество образовательных услуг, предоставляемых ЗВО. Именно эти органы имеют полномочия решить большинство вопросов, касающихся качества и содержания высшего образования

Кто может осуществлять проверку высших учебных заведениях

  • Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) - оно проводит аккредитацию образовательных программ
  • Государственная служба качества образования (ДСКО) и образовательный омбудсмен - осуществляют контроль за соблюдением законодательства
  • антикоррупционный уполномоченный в университете, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и сектор МОН по предотвращению и выявлению коррупции: в эти органы можно обратиться в случае выявления нарушений антикоррупционного законодательства
  • языковой омбудсмен - если учебный процесс не проводят на государственном языке
  • если качество образования несоответствующее, нужно обращаться в НАОКВО и ДСКО

"В частности НАОКВО анализирует качество образовательного процесса, а ДСКО - контролирует соблюдение требований законодательства об образовании. Кроме ДСКО, подать жалобу также можно в Службу образовательного омбудсмена и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - объясняют в МОН.

Контакты соответствующих органов

НАОКВО - public@naca.gov.ua.

ДСКО - 044-236-34-31, sqe@sqe.gov.ua.

Служба образовательного омбудсмена - заполните форму обратной связи на сайте или отправьте обращение на почту ez@eo.gov.ua.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека - 0-800-501-720, 044-299-74-08, hotline@ombudsman.gov.ua.

Антикоррупционный уполномоченный в ЗВО - контакты есть на сайте каждого вуза.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - 044-481-32-06, anticor@mon.gov.ua.

Служба языкового омбудсмена - подать жалобу можно в электронной форме на сайте.

Если перечисленные учреждения не помогли в решении вашего вопроса, следует обращаться в МОН - ez@mon.gov.ua, 044-481-47-57, 044-481-47-65, 044-481-47-95.

Ранее мы писали о том, что в университетах Украины планируют ввести обязательную военную подготовку.

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