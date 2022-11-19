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Що зробити, щоб не захворіти після контакту з хворими: перелік обов'язкових дій

Як не захворіти після контакту з хворою людиною (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб уберегти себе та своїх близьких, необхідно дотримуватись певних рекомендацій, які допоможуть запобігти поширенню хвороби. Якщо відбувся контакт з хворою людиною, то потрібно виконати певні дії, які допоможуть вберегтися.

Про це повідомила сімейний лікар, інфекціоніст Анастасія Неклюдова в Instagram.

Якщо все ж відбувся контакт з людиною, яка захворіла на певне захворювання, то лікар рекомендує:

  • Якщо це правець, то варто звернутись до травмпункту. Якщо після останнього щеплення пройшло понад 5 років - отримати 0,5 мл анатоксину;
  • Вітряна віспа - щепитись в перші 72 години. Якщо вакцини нема - на 7 день після контакту розпочати прийом ацикловіру;
  • Гепатит А - зробити щеплення як найшвидше;
  • Кір - вакцинуватись в перші 72 години;
  • Краснуха під час вагітності - звернутись до лікаря для термінового введення людського імуноглобуліну;
  • Дифтерія - якщо пройшло понад 5 років після останнього щеплення, отримати наступну дозу. Антибіотикопрофілактика лише за призначенням лікаря;
  • Холера - антибіотикопрофілактика, але за призначенням лікаря.

Додамо, що особливо взимку важливо стежити за своїм здоров'ям, щоб не захворіти. В холодну пору року особливо знижується імунітет.

Однак, лікар каже, що перш ніж замислюватися над тим, як покращити свій імунітет, варто краще йому не заважати:

  • Відвідувати лікаря та скоригувати тиск/цукор/рівень ліпідів/вагу;
  • Вилікувати хронічні інфекції (гепатити, зуби);
  • Зменшити кількість стресу;
  • Почати рухатися за власним бажанням;
  • Зменшити споживання фастфуду, солі, напівфабрикатів та жиру.

Важливо, що жодні таблетки не підвищать імунітет.

"Змиріться з тим, що в осінньо-зимовий період можна кілька разів перехворіти на застуду і це не ознака дефіциту імунітету", - каже сімейний лікар.

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