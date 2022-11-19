Що зробити, щоб не захворіти після контакту з хворими: перелік обов'язкових дій

Якщо все ж відбувся контакт з людиною, яка захворіла на певне захворювання, то лікар рекомендує:

Якщо це правець, то варто звернутись до травмпункту. Якщо після останнього щеплення пройшло понад 5 років - отримати 0,5 мл анатоксину;

Вітряна віспа - щепитись в перші 72 години. Якщо вакцини нема - на 7 день після контакту розпочати прийом ацикловіру;

Гепатит А - зробити щеплення як найшвидше;

Кір - вакцинуватись в перші 72 години;

Краснуха під час вагітності - звернутись до лікаря для термінового введення людського імуноглобуліну;

Дифтерія - якщо пройшло понад 5 років після останнього щеплення, отримати наступну дозу. Антибіотикопрофілактика лише за призначенням лікаря;

Холера - антибіотикопрофілактика, але за призначенням лікаря.

Додамо, що особливо взимку важливо стежити за своїм здоров'ям, щоб не захворіти. В холодну пору року особливо знижується імунітет.

Однак, лікар каже, що перш ніж замислюватися над тим, як покращити свій імунітет, варто краще йому не заважати:

Відвідувати лікаря та скоригувати тиск/цукор/рівень ліпідів/вагу;

Вилікувати хронічні інфекції (гепатити, зуби);

Зменшити кількість стресу;

Почати рухатися за власним бажанням;

Зменшити споживання фастфуду, солі, напівфабрикатів та жиру.

Важливо, що жодні таблетки не підвищать імунітет.

"Змиріться з тим, що в осінньо-зимовий період можна кілька разів перехворіти на застуду і це не ознака дефіциту імунітету", - каже сімейний лікар.