Що зробити, щоб не захворіти після контакту з хворими: перелік обов'язкових дій

Щоб уберегти себе та своїх близьких, необхідно дотримуватись певних рекомендацій, які допоможуть запобігти поширенню хвороби. Якщо відбувся контакт з хворою людиною, то потрібно виконати певні дії, які допоможуть вберегтися.
Про це повідомила сімейний лікар, інфекціоніст Анастасія Неклюдова в Instagram.
Якщо все ж відбувся контакт з людиною, яка захворіла на певне захворювання, то лікар рекомендує:
Додамо, що особливо взимку важливо стежити за своїм здоров'ям, щоб не захворіти. В холодну пору року особливо знижується імунітет.
Однак, лікар каже, що перш ніж замислюватися над тим, як покращити свій імунітет, варто краще йому не заважати:
Важливо, що жодні таблетки не підвищать імунітет.
"Змиріться з тим, що в осінньо-зимовий період можна кілька разів перехворіти на застуду і це не ознака дефіциту імунітету", - каже сімейний лікар.
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