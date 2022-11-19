Что сделать, чтобы не заболеть после контакта с больными: список обязательных действий

Чтобы уберечь себя и своих близких, необходимо придерживаться определенных рекомендаций, которые помогут предотвратить распространение болезни. Если состоялся контакт с больным человеком, то нужно выполнить определенные действия, которые помогут уберечься.
Об этом сообщила семейный врач, инфекционист Анастасия Неклюдова в Instagram.
Если все же произошел контакт с человеком, который заболел определенным заболеванием, то врач рекомендует:
Добавим, что особенно зимой важно следить за своим здоровьем, чтобы не заболеть. В холодное время года особенно снижается иммунитет.
Однако врач говорит, что прежде чем задумываться над тем, как улучшить свой иммунитет, стоит лучше ему не мешать:
Важно, что никакие таблетки не повысят иммунитет.
"Смиритесь с тем, что в осенне-зимний период можно несколько раз переболеть простудой и это не признак дефицита иммунитета", - говорит семейный врач.
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