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Лікар назвав способи, як позбутися гикавки, про які ви не знали

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Середа 02 листопада 2022 09:22
Лікар назвав способи, як позбутися гикавки, про які ви не знали Фото: Як перестати гикати (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Гикавка - це мимовільна фізіологічна реакція. Вона викликається синхронними міоклонічними скороченнями діафрагми та міжреберних м'язів, які імітують фіксований вдих, проте раптове закриття дихальних шляхів надгортанником перекриває потік повітря. Вдих супроводжується короткою задухою.

Як позбавитися цієї делікатної проблеми розповів доктор Анатолій Власенко з Харкова на Facebook.

Як перестати гикати?

  • Прополощіть горло крижаною водою.
  • Потягніть пальцями за язик, тільки не перестарайтеся, щоб не пошкодити вуздечку під ним.
  • Укусіть лимон.
  • З'їжте чайну ложку сухого цукру.
  • Заплющте очі, і натисніть великими пальцями на очні яблука, досить. сильно, але не так, щоб їх вичавити.
  • Сидячи на стільці, нахилиться вперед і обхопіть стегна руками, щоб максимально стиснути грудну клітку на 30-60 секунд.

Медик повідомив, що якщо гикавка триває довше 48 годин – необхідно звернутися до лікаря, бо під цим може ховатися щось погане.

Пам'ятайте, що є також основна порада – швидко випийте маленькими ковтками склянку води.

Ритмічні скорочення стравоходу усунуть спазми, і гикавка припиниться. Дихання в паперовий пакет збільшить рівень вуглекислого газу крові. Мозок сприйме це як ознаку задухи, через що ви робитимете глибші вдихи.

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