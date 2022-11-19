Що зробити, щоб не захворіти після контакту з хворими: перелік обов'язкових дій
Щоб уберегти себе та своїх близьких, необхідно дотримуватись певних рекомендацій, які допоможуть запобігти поширенню хвороби. Якщо відбувся контакт з хворою людиною, то потрібно виконати певні дії, які допоможуть вберегтися.
Про це повідомила сімейний лікар, інфекціоніст Анастасія Неклюдова в Instagram.
Якщо все ж відбувся контакт з людиною, яка захворіла на певне захворювання, то лікар рекомендує:
- Якщо це правець, то варто звернутись до травмпункту. Якщо після останнього щеплення пройшло понад 5 років - отримати 0,5 мл анатоксину;
- Вітряна віспа - щепитись в перші 72 години. Якщо вакцини нема - на 7 день після контакту розпочати прийом ацикловіру;
- Гепатит А - зробити щеплення як найшвидше;
- Кір - вакцинуватись в перші 72 години;
- Краснуха під час вагітності - звернутись до лікаря для термінового введення людського імуноглобуліну;
- Дифтерія - якщо пройшло понад 5 років після останнього щеплення, отримати наступну дозу. Антибіотикопрофілактика лише за призначенням лікаря;
- Холера - антибіотикопрофілактика, але за призначенням лікаря.
Додамо, що особливо взимку важливо стежити за своїм здоров'ям, щоб не захворіти. В холодну пору року особливо знижується імунітет.
Однак, лікар каже, що перш ніж замислюватися над тим, як покращити свій імунітет, варто краще йому не заважати:
- Відвідувати лікаря та скоригувати тиск/цукор/рівень ліпідів/вагу;
- Вилікувати хронічні інфекції (гепатити, зуби);
- Зменшити кількість стресу;
- Почати рухатися за власним бажанням;
- Зменшити споживання фастфуду, солі, напівфабрикатів та жиру.
Важливо, що жодні таблетки не підвищать імунітет.
"Змиріться з тим, що в осінньо-зимовий період можна кілька разів перехворіти на застуду і це не ознака дефіциту імунітету", - каже сімейний лікар.
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