Что сделать, чтобы не заболеть после контакта с больными: список обязательных действий
Чтобы уберечь себя и своих близких, необходимо придерживаться определенных рекомендаций, которые помогут предотвратить распространение болезни. Если состоялся контакт с больным человеком, то нужно выполнить определенные действия, которые помогут уберечься.
Об этом сообщила семейный врач, инфекционист Анастасия Неклюдова в Instagram.
Если все же произошел контакт с человеком, который заболел определенным заболеванием, то врач рекомендует:
- Если это столбняк, то следует обратиться в травмпункт. Если после последней прививки прошло более 5 лет - получить 0,5 мл анатоксина;
- Ветряная оспа - прививаться в первые 72 часа. Если вакцины нет - на 7 день после контакта начать прием ацикловира;
- Гепатит А - сделать прививку как можно быстрее;
- Корь - вакцинироваться в первые 72 часа;
- Краснуха во время беременности - обратиться к врачу для срочного введения человеческого иммуноглобулина;
- Дифтерия - если прошло более 5 лет после последней прививки, получить следующую дозу. Антибиотикопрофилактика только по назначению врача;
- Холера – антибиотикопрофилактика, но по назначению врача.
Добавим, что особенно зимой важно следить за своим здоровьем, чтобы не заболеть. В холодное время года особенно снижается иммунитет.
Однако врач говорит, что прежде чем задумываться над тем, как улучшить свой иммунитет, стоит лучше ему не мешать:
- Посещать врача и скорректировать давление/сахар/уровень липидов/вес;
- Вылечить хронические инфекции (гепатиты, зубы);
- Уменьшить количество стресса;
- Начать двигаться по собственному желанию;
- Уменьшить потребление фастфуда, соли, полуфабрикатов и жира.
Важно, что никакие таблетки не повысят иммунитет.
"Смиритесь с тем, что в осенне-зимний период можно несколько раз переболеть простудой и это не признак дефицита иммунитета", - говорит семейный врач.
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