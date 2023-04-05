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Що робити, щоб виростити негіркі огірки: городниця розкрила секрет

Фото: Як виростити негіркі огірки (pixabay.com)
Автор: Styler

Соковиті та негіркі огірки – це мрія кожного городника. Фермери і дачники прагнуть виростити цей овоч найкращим чином.

Як зробити так, щоб на ділянці отримати огірки, які не гірчать, розповіла відома городниця Юлія Спасібова на своєму YouTube-каналі.

Як сіяти огірки

Головне правило - це те, що огірки дуже теплолюбні, тому висівати їх можна лише за стабільних плюсів вдень і вночі. Якщо температура вище 25 градусів, контроль вологості ґрунту є обов'язковим. Зазвичай комфортна для посадки огірків погода – це період із травня до липня.

Огірки можна сіяти хвилями кожні два тижні, і тоді ви матимете врожай до самих морозів.

Огірки сіють прямо в ґрунт, а не вирощують розсаду. Овочі сіють двома способами – прямо на грядку та на сітку.

Другий спосіб означає, що у господарському магазині ви купуєте сітку, закріплюєте її на потрібній висоті і відповідно біля неї сієте огірки (дивіться процес на відео).

Якщо ви вибрали перший спосіб – відстань між насінням має бути 8-10 см, якщо другий – 3 см.

Як виростити соковиті огірки, які не гірчать

Головне правило для огірків - це добре поливати їх весь час. За цієї умови ваші огірки ніколи не будуть гірчити.

Якщо раптом по рослинах, які не досягли 25 см, вдарили заморозки, то їх потрібно 2 рази на тиждень полити гуматом калію. Це стимулятор росту. Рослина гарантовано оживе.

Якщо огірки цвітуть, але не родять - їм не вистачає борної кислоти. Купуйте пляшечку борної кислоти в аптеці, розведіть її склянкою окропу. Потім цю суміш розведіть у 9,5 л холодної води та оприсніть огірки. Через 7-10 днів ви повинні побачити зав'язі!

До речі, раніше ми писали про те, коли потрібно саджати картоплю – до Великодня чи вже після.

А ще розповідали про те, які овочі не можна садити на грядках поруч.

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