Что делать, чтобы вырастить негорькие огурцы: огородница раскрыла секрет

Как сеять огурцы

Главное правило - это то, что огурцы очень теплолюбивы, поэтому высевать их можно только при стабильных плюсах днем и ночью. Если температура выше 25 градусов, контроль влажности почвы обязателен. Обычно комфортная для посадки огурцов погода - это период с мая по июль.

Огурцы можно сеять волнами каждые две недели, и тогда у вас будет урожай до самих морозов.

Огурцы сеют прямо в грунт, а не выращивают рассаду. Овощи сеют двумя способами – прямо на грядку и на сетку.

Второй способ означает, что в хозяйственном магазине вы покупаете сетку, закрепляете ее на необходимой высоте и соответственно возле нее сеете огурцы (смотрите процесс на видео).

Если вы выбрали первый способ – расстояние между семенами должно быть 8-10 см, если второй – 3 см.

Как вырастить сочные огурцы, которые не горчат

Главное правило для огурцов - это хорошо их поливать все время. При этом условии ваши огурцы никогда не будут горчить.

Если вдруг по растениям, не достигшим 25 см, ударили заморозки, то их нужно 2 раза в неделю полить гуматом калия. Это стимулятор роста. Растение гарантированно оживет.

Если огурцы цветут, но не плодоносят– им не хватает борной кислоты. Купите бутылочку борной кислоты в аптеке, разведите ее стаканом кипятка. Затем эту смесь разведите в 9,5 л холодной воды и опрысните огурцы. Через 7-10 дней вы должны увидеть завязи!