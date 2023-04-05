RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать, чтобы вырастить негорькие огурцы: огородница раскрыла секрет

Фото: Как вырастить негорькие огурцы (pixabay.com)
Автор: Styler

Сочные и негорькие огурцы - это мечта каждого огородника. Фермеры и дачники стремятся вырастить это овощ наилучшим образом.

Как сделать так, чтобы на участке получить огурцы, которые не горчат рассказала известная огородница Юлия Спасибова на своем YouTube-канале.

Как сеять огурцы

Главное правило - это то, что огурцы очень теплолюбивы, поэтому высевать их можно только при стабильных плюсах днем и ночью. Если температура выше 25 градусов, контроль влажности почвы обязателен. Обычно комфортная для посадки огурцов погода - это период с мая по июль.

Огурцы можно сеять волнами каждые две недели, и тогда у вас будет урожай до самих морозов.

Огурцы сеют прямо в грунт, а не выращивают рассаду. Овощи сеют двумя способами – прямо на грядку и на сетку.

Второй способ означает, что в хозяйственном магазине вы покупаете сетку, закрепляете ее на необходимой высоте и соответственно возле нее сеете огурцы (смотрите процесс на видео).

Если вы выбрали первый способ – расстояние между семенами должно быть 8-10 см, если второй – 3 см.

Как вырастить сочные огурцы, которые не горчат

Главное правило для огурцов - это хорошо их поливать все время. При этом условии ваши огурцы никогда не будут горчить.

Если вдруг по растениям, не достигшим 25 см, ударили заморозки, то их нужно 2 раза в неделю полить гуматом калия. Это стимулятор роста. Растение гарантированно оживет.

Если огурцы цветут, но не плодоносят– им не хватает борной кислоты. Купите бутылочку борной кислоты в аптеке, разведите ее стаканом кипятка. Затем эту смесь разведите в 9,5 л холодной воды и опрысните огурцы. Через 7-10 дней вы должны увидеть завязи!

Кстати, ранее мы писали о том, когда нужно сажать картошку - до Пасхи или уже после.

А еще рассказывали о том, какие овощи нельзя сажать на грядках рядом друг с другом.

Читайте РБК-Украина в Google News
огіркиОгород