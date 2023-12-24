Що робити на Різдво, якщо ти не віруюча людина? 25 варіантів цікавого проведення часу

Що можна робити 25 грудня

Екскурсія по святковому ярмарку. Відвідайте місцевий різдвяний ярмарок, а замість різдвяних сувенірів шукайте унікальні вироби українських майстрів, смачні страви та незвичайні атракції.

Культурний марафон. Відвідайте кілька цікавих культурних подій, які відбуваються у вашому місті чи онлайн (концерт, вистава, лекція або навіть віртуальна екскурсія в музеї тощо).

Творчі майстер-класи. Відкрийте у собі нові таланти і навички, взявши участь у творчих майстер-класах з рукоділля, живопису, кулінарії тощо.

Як провести Різдво (фото: freepik.com)

Благодійна діяльність. Замість того, щоб витрачати гроші на різдвяні подарунки, ви можете задонатити або просто допомогти комусь в якості волонтера.

Віртуальна вечірка з іграми. Запросіть друзів на онлайн-вечірку, де ви зможете разом грати в настолки.

Екстремальні розваги. Спробуйте щось нове та екстремальне: катання на лижах, на ковзанах, або навіть на сноуборді. Якщо погода дозволятиме - сходіть на картинг. Або політайте в аеротрубі.

Кіномарафон вдома. Передивіться всі фільми, які ви хотіли глянути, але не доходили руки. Це ж можна зробити з серіалами.

Що робити на Різдво (фото: freepik.com)

Гастрономічні експерименти. Спробуйте приготувати страви з меню різних країн світу.

Єднання з природою. Якщо погода дозволяє, вирушайте на свіже повітря: погуляйте лісом чи парком і порелаксуйте.

Фотосесія. Заплануйте на цей день фотосесію. В ідеалі - тематичну. Крім гарного проведення часу ви отримаєте ще й приємні спогади в майбутньому!

Ідеї святкування Різдва (фото: freepik.com)

Музична терапія. Просто насолоджуйтеся улюбленою музикою. Танцюйте, співайте разом з друзями чи родиною!

Вивчення нової мови. Використовуйте свій вільний час на вивчення нової мови. Це не лише цікаво, а й корисно у наш час.

Захоплюючий квест. Створіть ігровий маршрут по місту чи у вашому будинку з цікавими завданнями для друзів чи рідних.

Готельний відпочинок. Забронюйте номер в гарному готелі та насолоджуйтеся розкішними умовами та послугами, аби втекти від буденності.

Ідеї для відпочинку (фото: pexels.com)

Фуд-тур місцевими кав'ярнями. Відвідайте різні кав'ярні у вашому місті та оцінюйте їхній асортимент та атмосферу.

Театралізована домашня вистава. Запропонуйте своїм друзям або родині стати акторами в домашній театральній постановці якоїсь історії. Для постановки можна взяти, наприклад, п’єси Леся Подерв’янського.

Шопінг. Погуляйте цього дня по ТРЦ, в якому ви ще не були, і купіть собі щось.

Цікаві розваги на Різдво (фото: freepik.com)

Релакс. Тепла ванна з ароматерапією та розслаблюючою музикою - те, що треба!

Опанування танцювальних па. Спробуйте вивчати танцювальні ази по онлайн-уроках з YouTube. Можливо, саме ви - майбутній учасник чи учасниця "Танців з зірками"!

Похід до кінотеатру. Але не обирайте популярний фільм. Спробуйте насолодитися переглядом артхаус-стрічок.

Читання. Проведіть весь день, занурившись у світ книг: художніх, нон-фікшн літератури. Просто читайте, не вилазячи з ліжка!

Як спланувати веселі розваги на Різдво (фото: freepik.com)

Прибирання. Зробіть генеральне прибирання вдома, викиньте старі речі. Але одяг в нормальному стані, який ви не будете носити, краще віддайте нужденним!

Робота і ще раз робота! Якщо у вас є енергія і наснага, то "підженіть хвости" по роботі. Адже ці завдання все одно доведеться виконати коли-небудь.

Сон. Просто поспіть і наберіться сил на робочі будні.

Проведення часу з віруючими рідними. Ніяка релігія ніколи не повинна ставати на заваді здоровим родинним стосункам.

Тепер, коли ви маєте цілу низку ідей, Різдво може стати цікавим, приємним та пам’ятним святом, незалежно від вашого віросповідання (чи його відсутності).