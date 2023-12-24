Что делать на Рождество, если ты не верующий человек? 25 вариантов интересного времяпрепровождения

Что можно делать 25 декабря

Экскурсия по праздничной ярмарке. Посетите местную рождественскую ярмарку, а вместо рождественских сувениров ищите уникальные изделия украинских мастеров, вкусные блюда и необычные достопримечательности.

Культурный марафон. Посетите несколько интересных культурных событий в вашем городе или онлайн (концерт, спектакль, лекция или даже виртуальная экскурсия в музеи и т.д.).

Творческие мастер-классы. Откройте в себе новые таланты и навыки, приняв участие в творческих мастер-классах по рукоделию, живописи, кулинарии и т.д.

Как провести Рождество (фото: freepik.com)

Благотворительная деятельность. Вместо того чтобы тратить деньги на рождественские подарки, вы можете задонатить или просто помочь кому-то в качестве волонтера.

Виртуальная вечеринка с играми. Пригласите друзей на онлайн-вечеринку, где вы можете вместе играть в настольки.

Экстремальные развлечения. Попробуйте что-нибудь новое и экстремальное: катание на лыжах, на коньках, или даже на сноуборде. Если позволит погода - сходите на картинг. Или полетайте в аэротрубе.

Киномарафон дома. Просмотрите все фильмы, которые вы хотели посмотреть, но не доходили руки. То же самое можно сделать с сериалами.

Что делать на Рождество (фото: freepik.com)

Гастрономические эксперименты. Попытайтесь приготовить блюда из меню разных стран мира.

Единение с природой. Если погода разрешает, отправляйтесь на свежий воздух: погуляйте по лесу или парку и порелаксируйте.

Фотосессия. Запланируйте на этот день фотосессию. В идеале - тематическую. Помимо хорошего времяпрепровождения вы получите еще и приятные воспоминания в будущем!

Идеи празднования Рождества (фото: freepik.com)

Музыкальная терапия. Просто наслаждайтесь любимой музыкой. Танцуйте, пойте вместе с друзьями или семьей!

Изучение нового языка. Используйте свое свободное время для изучения нового языка. Это не только интересно, но и полезно в наше время.

Увлекательный квест. Создайте игровой маршрут по городу или в вашем доме с интересными задачами для друзей или родных.

Гостиничный отдых. Забронируйте номер в хорошем отеле и наслаждайтесь роскошными условиями и услугами, чтобы уйти от обыденности.

Идеи для отдыха (фото: pexels.com)

Фуд-тур местными кафе. Посетите разные кафе в вашем городе и оценивайте их ассортимент и атмосферу.

Театрализованное домашнее представление. Предложите своим друзьям или семье стать актерами в домашней театральной постановке какой-то истории. Для постановки можно взять, например, пьесы Леся Подервянского.

Шоппинг. Погуляйте в этот день по ТРЦ, в котором вы еще не были, и купите себе что-нибудь.

Интересные развлечения на Рождество (фото: freepik.com)

Релакс. Теплая ванна с ароматерапией и расслабляющей музыкой - то, что нужно!

Овладение танцевальными па. Попытайтесь изучать танцевальные азы по онлайн-урокам с YouTube. Возможно, именно вы - будущий участник или участница "Танцев со звездами"!

Поход в кинотеатр. Но не выбирайте популярный фильм. Попытайтесь насладиться просмотром артхаус-лент.

Чтение. Проведите весь день, погрузившись в мир книг: художественные, нон-фикшн литературы. Просто читайте, не вылезая из кровати!

Как спланировать веселые развлечения на Рождество (фото: freepik.com)

Уборка. Сделайте генеральную уборку дома, выбросьте старые вещи. Но одежду в нормальном состоянии, которую вы не будете носить, лучше отдайте нуждающимся!

Работа и еще раз работа! Если у вас есть энергия и воодушевление, то "подгоните хвосты" по работе. Ведь эти задачи все равно придется выполнить когда-нибудь.

Сон. Просто поспите и наберитесь сил на рабочие будни.

Проведение времени с верующими родными. Никакая религия никогда не должна препятствовать здоровым родственным отношениям.

Теперь, когда у вас есть целый ряд идей, Рождество может стать интересным, приятным и памятным праздником, независимо от вашего вероисповедания (или его отсутствия).