Что делать на Рождество, если ты не верующий человек? 25 вариантов интересного времяпрепровождения

Рождество - время, когда весь мир погружается в атмосферу праздника, радости и сказочного настроения. Но что делать, если вы не верите в религиозные аспекты этого дня? На самом деле можно найти множество интересных и неизвестных альтернатив, которые сделают ваше 25 декабря небанальным и увлекательным.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам 25 идей для интересного времяпрепровождения без соблюдения религиозных традиций.
Экскурсия по праздничной ярмарке. Посетите местную рождественскую ярмарку, а вместо рождественских сувениров ищите уникальные изделия украинских мастеров, вкусные блюда и необычные достопримечательности.
Культурный марафон. Посетите несколько интересных культурных событий в вашем городе или онлайн (концерт, спектакль, лекция или даже виртуальная экскурсия в музеи и т.д.).
Творческие мастер-классы. Откройте в себе новые таланты и навыки, приняв участие в творческих мастер-классах по рукоделию, живописи, кулинарии и т.д.
Как провести Рождество (фото: freepik.com)
Благотворительная деятельность. Вместо того чтобы тратить деньги на рождественские подарки, вы можете задонатить или просто помочь кому-то в качестве волонтера.
Виртуальная вечеринка с играми. Пригласите друзей на онлайн-вечеринку, где вы можете вместе играть в настольки.
Экстремальные развлечения. Попробуйте что-нибудь новое и экстремальное: катание на лыжах, на коньках, или даже на сноуборде. Если позволит погода - сходите на картинг. Или полетайте в аэротрубе.
Киномарафон дома. Просмотрите все фильмы, которые вы хотели посмотреть, но не доходили руки. То же самое можно сделать с сериалами.
Гастрономические эксперименты. Попытайтесь приготовить блюда из меню разных стран мира.
Единение с природой. Если погода разрешает, отправляйтесь на свежий воздух: погуляйте по лесу или парку и порелаксируйте.
Фотосессия. Запланируйте на этот день фотосессию. В идеале - тематическую. Помимо хорошего времяпрепровождения вы получите еще и приятные воспоминания в будущем!
Музыкальная терапия. Просто наслаждайтесь любимой музыкой. Танцуйте, пойте вместе с друзьями или семьей!
Изучение нового языка. Используйте свое свободное время для изучения нового языка. Это не только интересно, но и полезно в наше время.
Увлекательный квест. Создайте игровой маршрут по городу или в вашем доме с интересными задачами для друзей или родных.
Гостиничный отдых. Забронируйте номер в хорошем отеле и наслаждайтесь роскошными условиями и услугами, чтобы уйти от обыденности.
Фуд-тур местными кафе. Посетите разные кафе в вашем городе и оценивайте их ассортимент и атмосферу.
Театрализованное домашнее представление. Предложите своим друзьям или семье стать актерами в домашней театральной постановке какой-то истории. Для постановки можно взять, например, пьесы Леся Подервянского.
Шоппинг. Погуляйте в этот день по ТРЦ, в котором вы еще не были, и купите себе что-нибудь.
Релакс. Теплая ванна с ароматерапией и расслабляющей музыкой - то, что нужно!
Овладение танцевальными па. Попытайтесь изучать танцевальные азы по онлайн-урокам с YouTube. Возможно, именно вы - будущий участник или участница "Танцев со звездами"!
Поход в кинотеатр. Но не выбирайте популярный фильм. Попытайтесь насладиться просмотром артхаус-лент.
Чтение. Проведите весь день, погрузившись в мир книг: художественные, нон-фикшн литературы. Просто читайте, не вылезая из кровати!
Уборка. Сделайте генеральную уборку дома, выбросьте старые вещи. Но одежду в нормальном состоянии, которую вы не будете носить, лучше отдайте нуждающимся!
Работа и еще раз работа! Если у вас есть энергия и воодушевление, то "подгоните хвосты" по работе. Ведь эти задачи все равно придется выполнить когда-нибудь.
Сон. Просто поспите и наберитесь сил на рабочие будни.
Проведение времени с верующими родными. Никакая религия никогда не должна препятствовать здоровым родственным отношениям.
Теперь, когда у вас есть целый ряд идей, Рождество может стать интересным, приятным и памятным праздником, независимо от вашего вероисповедания (или его отсутствия).
Напомним, недавно уже стало известно, что врачи назвали самые опасные праздничные блюда, которых следует избегать во время застолья.
Кроме того, раньше мы уже называли самые легендарные новогодние песни, которые подарят вам атмосферу праздника.