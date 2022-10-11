Поради, які врятують життя в разі обвалу будинку. Не нехтуйте ними!

Масштабні ракетні обстріли житлової інфраструктури росіянами часто призводять до обвалу будинків, що спричиняє велику кількість жертв серед цивільного населення.

Перш за все не дозволяйте собі панікувати та метушитися. Зайвий переполох може спричинити додаткові обвали конструкцій.

Наступним кроком спробуйте покликати на допомогу. Використовуйте всі можливі способи: кричіть, бийте або стукайте по поверхнях, скористайтеся за можливості телефоном. Коли вас почують, чітко повідомте, де ви та що з вами сталося.

Якщо отримати допомогу не вдалося, спробуйте звільнитися самостійно.

Для цього варто спочатку оцінити своє становище. За можливості обережно розберіть завал і звільніть кінцівки. Робіть це так, щоб не зачепити те, на чому все тримається.

Звільнившись, огляньте себе на наявність ушкоджень. Якщо маєте змогу, надайте собі першу домедичну допомогу. Поки чекаєте на прибуття допомоги, уникайте переохолодження.

По приїзду рятувальників обов'язково повідомте їм про інших постраждалих у будівлі, якщо такі є.

Правила безпеки під час обвалу будинку (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)