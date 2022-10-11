Советы, которые спасут жизнь в случае обрушения дома. Не пренебрегайте ими!

Масштабные ракетные обстрелы жилищной инфраструктуры россиянами часто приводят к обвалу домов, что влечет за собой большое количество жертв среди гражданского населения.

Прежде всего не позволяйте себе паниковать и суетиться. Лишний переполох может вызвать дополнительные обвалы конструкций.

Следующим шагом попробуйте позвать на помощь. Используйте все возможные способы: кричите, бейте или стучите по поверхностям, воспользуйтесь по возможности телефоном. Когда вас услышат, четко сообщите, где вы и что с вами произошло.

Если получить помощь не удалось, попытайтесь уволиться самостоятельно.

Для этого следует сначала оценить свое положение. По возможности осторожно разберите завал, и освободите конечности. Делайте это так, чтобы не задеть, на чем все держится.

Освободившись, осмотрите себя на наличие повреждений. Если есть возможность, окажите себе первую домедицинскую помощь. Пока ждете прибытия помощи, избегайте переохлаждения.

По приезду спасателей обязательно сообщите им о других пострадавших в здании, если таковые имеются.

Правила безопасности во время обрушения дома (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)