Чи можна їсти продукти, які постраждали від води: лікарі дали точну відповідь

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на підтопленій території у помешканнях та погребах залишитися продукти харчування, які контактували з водою. Варто знати, що робити з такою їжею.
Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров’я України.
Лікарі застерігають, що така їжа потребує обережного використання. Зокрема, якщо у вас є найменший сумнів у тому, чи вживати якусь їжу - не вживайте її.
Потрібно негайно позбутися продуктів:
Якщо з продуктів, які були щільно закриті, під час відкривання виливається рідина чи йде піна, а інгредієнти втратили колір - їх також не можна їсти.
Важливо, що продукти, які контактували з водою, перед приготуванням потрібно очистити, промити чистою водою, а ще краще - продезінфікувати.
Щоб очистити та дезінфікувати посуд чи прибори, потрібно вимити все гарячою водою з мийним засобом та промити чистою безпечною водою.
Безпечною може бути бутильована, привізна питна вода чи та, що очищена спеціальними засобами. Після цього потрібно облити окропом та дати висохнути або витерти насухо.
Щоб очистити консервацію чи продукти в пластиковій упаковці:
Однак, важливо пам'ятати, що такі консерви потрібно спожити якомога швидше.
До того ж у разі підозри, що затоплення могло зіпсувати систему електро- чи газопостачання або піч, не готувати вдома, доки не буде висновку спеціаліста, що це безпечно.
Найефективнішим способом очищення води від збудників хвороб є таблетки для знезараження. Такі таблетки поставляються у постраждалі області централізовано.
На підтоплених територіях вже сформований кількамісячний запас таблеток для знезараження води.
Такі таблетки знищують віруси, бактерії, грибки і водорості.
Як використовувати таблетки для знезараження:
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