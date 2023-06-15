Чи можна їсти продукти, які постраждали від води: лікарі дали точну відповідь

Що робити з їжею

Лікарі застерігають, що така їжа потребує обережного використання. Зокрема, якщо у вас є найменший сумнів у тому, чи вживати якусь їжу - не вживайте її.

Потрібно негайно позбутися продуктів:

з незвичним запахом, кольором чи текстурою

у звичайній, не захищеній від води упаковці

у картонній упаковці

з негерметичною кришкою

консервовані в домашніх умовах продукти (є ризик порушення герметичності пакування)

консервації, якщо у них: здуті кришки, деформовані або з ознаками іржі бляшанки

Якщо з продуктів, які були щільно закриті, під час відкривання виливається рідина чи йде піна, а інгредієнти втратили колір - їх також не можна їсти.

Важливо, що продукти, які контактували з водою, перед приготуванням потрібно очистити, промити чистою водою, а ще краще - продезінфікувати.

Як продезінфікувати посуд

Щоб очистити та дезінфікувати посуд чи прибори, потрібно вимити все гарячою водою з мийним засобом та промити чистою безпечною водою.

Безпечною може бути бутильована, привізна питна вода чи та, що очищена спеціальними засобами. Після цього потрібно облити окропом та дати висохнути або витерти насухо.

Щоб очистити консервацію чи продукти в пластиковій упаковці:

видаліть етикетки, але не забудьте записати термін придатності

очистіть поверхню від бруду

помийте упаковки гарячою мильною водою

ополосніть її чистою безпечною водою

промийте окропом

Однак, важливо пам'ятати, що такі консерви потрібно спожити якомога швидше.

До того ж у разі підозри, що затоплення могло зіпсувати систему електро- чи газопостачання або піч, не готувати вдома, доки не буде висновку спеціаліста, що це безпечно.

Як знезаразити воду таблетками

Найефективнішим способом очищення води від збудників хвороб є таблетки для знезараження. Такі таблетки поставляються у постраждалі області централізовано.

На підтоплених територіях вже сформований кількамісячний запас таблеток для знезараження води.

Такі таблетки знищують віруси, бактерії, грибки і водорості.

Як використовувати таблетки для знезараження: