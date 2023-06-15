Можно ли есть продукты, пострадавшие от воды: врачи дали точный ответ

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС на подтопленной территории в помещениях и погребах остались продукты питания, контактировавшие с водой. Следует знать, что делать с такой едой.
Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Врачи предостерегают, что такая еда нуждается в осторожном использовании. В частности, если у вас есть малейшее сомнение в том, употреблять ли какую-нибудь пищу - не употребляйте ее.
Нужно немедленно избавиться от продуктов:
Если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет - их также нельзя есть.
Важно, что продукты, контактировавшие с водой, перед приготовлением нужно очистить, промыть чистой водой, а еще лучше - продезинфицировать.
Чтобы очистить и дезинфицировать посуду или приборы, необходимо промыть горячей водой с моющим средством и промыть чистой безопасной водой.
Безопасной может быть бутилированная, привозная питьевая вода или очищенная специальными средствами. После этого нужно обдать кипятком и дать высохнуть или вытереть насухо.
Чтобы очистить консервы или продукты в пластиковой упаковке:
Однако важно помнить, что такие консервы нужно употребить как можно скорее.
К тому же, в случае подозрения, что затопление могло испортить систему электро- или газоснабжения или печь, не готовить дома, пока не будет вывода специалиста, что это безопасно.
Самым эффективным способом очищения воды от возбудителей болезней являются таблетки для обеззараживания. Такие таблетки поставляются в области централизованно.
На подтопленных территориях уже сформирован многомесячный запас таблеток для обеззараживания воды.
Такие таблетки уничтожают вирусы, бактерии, грибки и водоросли.
Как использовать таблетки для обеззараживания:
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