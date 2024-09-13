Залізний купорос: чому ви обов'язково повинні обробити ним сад і город восени

Залізний купорос - це недорогий, але дуже ефективний спосіб вирішити одразу кілька проблем у саду. Якщо використовувати його правильно, він значно покращить урожай та зменшить кількість шкідників та хвороб рослин. Як застосувати цей надійний засіб обробки городу після кінця літа?

РБК-Україна (проєкт Styler) дає поради, як використати залізний купорос при осінній обробці рослин та ґрунту.

Навіщо використовувати залізний купорос восени

Осіння обробка залізним купоросом дозволяє не лише захистити рослини від хвороб, але й прискорити їх підготовку до зими. Препарат допомагає очистити дерева від мохів і лишайників, що покращує циркуляцію повітря навколо коренів та стовбурів.

Збагачення ґрунту залізом покращує його структуру і живильні властивості, сприяючи кращому розвитку рослин навесні. У результаті рослини стають більш стійкими до несприятливих умов, а їхній імунітет значно підвищується.

Крім того, залізний купорос зміцнює рослини, збагачуючи ґрунт залізом, що особливо важливо на бідних або кислих ґрунтах.

Як використовувати залізний купорос

Застосування залізного купоросу потребує дотримання певних правил, щоб забезпечити його максимальну ефективність.

Обприскування дерев і чагарників. Для боротьби з грибковими захворюваннями рекомендується обприскувати рослини розчином (300-500 г на 10 л води) після опадання листя. Це захистить дерева від хвороб у зимовий період.



Обробка ран на деревах. Після осінньої обрізки залізний купорос можна використовувати для дезінфекції ран (30-50 г на 1 л води). Це прискорить загоєння і запобігатиме зараженню.



Обробка ґрунту. Для збагачення ґрунту та запобігання дефіциту заліза рекомендується обробити ґрунт розчином залізного купоросу (100-150 г на 10 л води). Це покращує доступність заліза для рослин і сприяє їх росту.

Важливо дотримуватись правильних пропорцій при приготуванні розчину, щоб не нашкодити рослинам.

Розчином залізного купоросу обприскують рослини восени (фото: Freepik.com)

Коли застосовувати залізний купорос

Залізний купорос найбільш ефективно застосовувати восени після завершення активного росту рослин. Найкращий час для обприскування дерев і чагарників – пізня осінь, коли листя вже опало.

Осіння обробка дозволяє знищити патогени, що зимують на поверхні кори і ґрунту, і запобігти їх поширенню навесні. Для обробки ран на деревах препарат використовують одразу після обрізки, що допомагає запобігти зараженню пошкоджень.

Осінню обробку ґрунту можна проводити в будь-який час до перших заморозків, щоб покращити його структуру та збагатити залізом. При цьому важливо уникати дощової погоди, щоб засіб не змився раніше часу.

Заходи безпеки при використанні

При роботі із залізним купоросом важливо дотримуватись заходів безпеки, оскільки це хімічний засіб може бути небезпечним при неправильному використанні:

Використовуйте захисні засоби. Працюйте в рукавичках і захисних окулярах, щоб уникнути потрапляння розчину на шкіру та в очі.

Працюйте в рукавичках і захисних окулярах, щоб уникнути потрапляння розчину на шкіру та в очі. Слідкуйте за концентрацією. Не перевищуйте рекомендовані дозування, щоб не нашкодити рослинам і не порушити їх природний баланс.

Не перевищуйте рекомендовані дозування, щоб не нашкодити рослинам і не порушити їх природний баланс. Правильний час обробки. Обробку краще проводити в суху, безвітряну погоду, щоб уникнути змивання розчину дощем та його перенесення на інші рослини.

Дотримання цих заходів допоможе безпечно і ефективно використовувати залізний купорос, захищаючи сад від хвороб і шкідників.