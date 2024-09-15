Что делать с опавшей листвой: какая от нее польза и вред

Осень приносит не только красоту оранжевых листьев, но и вызывает вопрос о том, что делать с опавшей листвой в саду. Одни считают ее естественной частью экосистемы, не требующей вмешательства, другие настаивают на уборке из-за возможных угроз для растений. Каковы основные аспекты пользы и вреда опавших листьев?

РБК-Украина (проект Styler) разбирает проблему, чего больше от опавших листьев - вреда или пользы.

Преимущества опавших листьев

Естественная мульча. Опавшие листья могут использоваться как природный материал для мульчирования. Слой листьев помогает сохранять влагу в почве и поддерживает ее структуру. Это особенно полезно для теплолюбивых деревьев и многолетников.



Удобрение. Перегнивающие листья превращаются в прекрасное органическое удобрение, которое обогащает почву питательными веществами. Лиственный перегной содержит азот и фосфаты, что способствует росту садовых культур.



Приют для полезных животных. В грудах опавших листьев могут зимовать полезные животные, такие как ежи, которые борются с вредителями, уничтожая насекомых и мышей.



Защита корней растений. Слой листьев под деревьями помогает защитить корневую систему от морозов. Для этого следует укрыть стволы слоем листьев толщиной 10-15 см и накрыть ветвями для предотвращения развеивания ветром.

Опавшие листья могут еще помочь растениям зимой (фото: klioma-servise.in.ua)

Недостатки опавших листьев

Среда для вредителей. Листья, остающиеся на земле, становятся идеальным укрытием для вредителей и их личинок. Они зимуют в нем, а весной могут повредить садовые растения, что значительно снизит урожай.



Распространение заболеваний. Если деревья были поражены грибковыми заболеваниями, опавшие листья могут стать источником распространения спор болезней. Без уборки и правильного обращения с листьями эти споры могут инфицировать здоровые растения.



Образование плесени. На влажных участках листья могут способствовать образованию плесени. Это особенно опасно для газона и растений, не выдерживающих влагу. Слой листьев перекрывает доступ воздуха, из-за чего почва теряет свои свойства.



Опасность для хвойных растений. Листья, остающиеся под хвойными растениями, могут способствовать размножению грибковых инфекций, поражающих кору елей, сосен и туй. Хвойные растения особенно чувствительны к этой проблеме.

Стоит ли собирать опавшие листья?

Спорить о пользе или вреде опавших листьев можно долго. Всё зависит от состояния вашего сада. Если деревья здоровы, и на листьях нет признаков грибковых заболеваний, его можно оставить для естественного перегнивания.

Однако в случае поражения вредителями или болезнями следует убрать листья, чтобы избежать распространения проблем на следующий год.

Опавшие листья могут стать ценным ресурсом для вашего сада, если использовать его разумно. Однако в некоторых случаях оно может стать угрозой для здоровья растений, поэтому важно своевременно решать, как с ним обращаться.

Сжигать листья - ложная практика (фото: Freepik.com)

Почему не стоит сжигать опавшие листья

Сжигание опавших листьев - это распространенная, но вредная практика, которая имеет ряд негативных последствий. Прежде всего, при горении листьев выделяется дым, содержащий вредные для здоровья вещества, такие как оксид углерода, азотистые соединения, тяжелые металлы и мелкие сажи.

Особенно опасным дым становится для людей с аллергиями, астмой или другими заболеваниями дыхательной системы.

Кроме того, сжигание листьев разрушает экологическое равновесие. Листья, которые естественным образом перегнивают, возвращают почву необходимые питательные вещества, обогащая его и поддерживая баланс органических веществ.

Сжигание лишает почвы этого полезного процесса, что может привести к его истощению. Еще одной проблемой является уничтожение полезных насекомых и микроорганизмов, живущих в листьях и способствующих улучшению почвы.

Также сжигание листьев противозаконно во многих странах, включая Украину, поскольку нарушает экологические нормы и правила пожарной безопасности.