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Що робити, якщо вам затримують пенсію та кого це може стосуватися: точне пояснення

Що робити, якщо затримують виплату пенсії (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Українські пенсіонери продовжують отримувати регулярні пенсійні виплати попри всі труднощі, які створює війна. Час від часу з різних причин можуть ставатися затримки виплат, однак українських пенсіонерів запевнили, що цього не відбудеться.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Хто може не отримати кошти вчасно

Однією з причин на неотримання виплат вчасно є закінчення терміну дії банківська картка, куди надходять виплати. Для того, щоб уникнути подібних ситуацій, варто завчасно перевірити, коли завершується термін дії вашої картки.

Крім того, представники ПФУ радять переконатися, що є можливість продовжити термін дії картки в автоматично.

Зазвичай банки попереджати своїх клієнтів про завершення терміну дії картки через SMS-повідомлення чи онлайн-банкінг.

Але навіть попри це кошти все одно будуть надходити на рахунок отримувача. Весь залишок можна буде забрати після отримання нової картки.

Що зараз відбувається у ПФУ з фінансуванням

У квітні 2023 відбулося скорочення надходжень до Пенсійного фонду. Нестача становить 3,9 мільйона гривень. На фоні цього поширилися чутки, що виплати стануть нерегулярними.

Однак Данило Гетманцев запевнив, що матеріальні запаси у ПФУ є.

Протягом періоду січень-квітень Пенсійний фонд перевиконав план із надходжень на 14,2 мільярда гривень. Тому пенсіонери можуть не переживати з приводу графіка отримання виплат.

"Головним чинником зростання власних надходжень до ПФУ залишаються виплати військовим, а також поступове відновлення ринку праці. На 2023 рік, за останнім прогнозом НБУ, номінальні зарплати мають зрости на 22% (проти 6% у 2022 році)", - написав високопосадовець.

Він також додав, що фінансовий стан Пенсійного фонду дозволяє виконувати всі зобов’язання щодо виплати пенсій, страхових платежів, житлових пільг і субсидій.

Раніше ми розповідали, хто з пенсіонерів отримає перерахунок виплат уже в червні.

Читайте також, про яку основну вимогу під час нарахування пенсій не можна забувати.

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