Что делать, если вам задерживают пенсию и кого это может касаться: точное объяснение

Кто может не получить средства вовремя

Одной из причин на неполучение выплат вовремя является истечение срока действия банковской карты, куда поступают выплаты. Чтобы избежать подобных ситуаций следует заранее проверить, когда истекает срок действия вашей карты.

Кроме того, представители ПФУ советуют убедиться, что есть возможность продлить срок действия карты автоматически.

Обычно банки предупреждают своих клиентов об истечении срока действия карты через SMS-сообщение или онлайн-банкинг.

Но даже несмотря на это, средства все равно будут поступать на счет получателя. Весь остаток можно забрать после получения новой карты.

Что сейчас происходит в ПФУ с финансированием

В апреле 2023 произошло сокращение поступлений в Пенсионный фонд. Нехватка составляет 3,9 миллиона гривен. На фоне этого распространились слухи, что выплаты станут нерегулярными.

Однако Даниил Гетманцев заверил, что материальные запасы у ПФУ есть.

В период январь-апрель Пенсионный фонд перевыполнил план по поступлениям на 14,2 миллиарда гривен. Поэтому пенсионеры могут не переживать по поводу графика получения выплат.

"Главным фактором роста собственных поступлений в ПФУ остаются выплаты военным, а также постепенное возобновление рынка труда. На 2023 год, по последнему прогнозу НБУ, номинальные зарплаты должны вырасти на 22% (против 6% в 2022 году)", - написал чиновник.

Он также добавил, что финансовое состояние Пенсионного фонда позволяет выполнять все обязательства по выплате пенсий, страховых платежей, жилищных льгот и субсидий.