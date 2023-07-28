Що робити, якщо заправились на АЗС неякісним паливом: це допоможе отримати компенсацію

Якщо на АЗС вам залили неякісне паливо і автомобіль через це зламався, то від заправки можна отримати компенсацію. Варто знати про алгоритм дій у такому випадку.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook .

Які права має споживач

Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами затверджені постановою КМУ від 20.12.1997 № 1442, якими встановлено порядок торгівлі пальним і оливами. Також встановлено вимоги щодо дотримання прав споживачів щодо належної якості нафтопродуктів.

Під час здійснення покупок на АЗС споживачі повинні звертати уваги на такі аспекти:

споживачу повинні надати доступну та своєчасну інформацію про пальне, а також на вимогу - копію документа про якість пального та копію декларації про відповідність

оператор АЗС при розрахунку зобов’язаний видати чек

дані об'єму та вартості на табло колонки повинні бути встановлені на нульовій позначці

якщо при заправці автомобіля виникли сумніви щодо точності вимірювань колонкою - підозра у недоливі пального, необхідно звернутися до оператора заправки. Він повинен негайно провести контроль точності за допомогою еталонного мірника

якщо виявлено недолив, споживачу відшкодовуються збитки, визначені за допомогою еталонного мірника. Подальше використання цієї колонки припиняється до проведення ремонту

Важливо, що у разі відмови працівників заправки вирішити проблеми, то варто звернутися із заявою до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування АЗС.

Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку. При задоволенні вимог суд одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їхніх прав.

Що не можна робити

Після купівлі пального на АЗС в жодному разі не слід викидати чеки (квитанції). Якщо автомобіль заглох після того як водій почав рух, коли заправив авто на АЗС, то про даний факт слід повідомити керівництво цієї заправки, зафіксувавши даний факт в письмовому вигляді.

При цьому необхідно взяти у порожню чисту місткість зразок із відповідної колонки, де було заправлено автомобіль. Також необхідно викликати евакуатор та доставити автомобіль до сервісного центру.