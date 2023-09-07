Що робити, якщо забули PIN-код на телефоні: допоможуть прості хитрощі

Сучасні телефони містять багато особистої і конфіденційної інформації. Тому багато власників намагаються захиститися за допомогою різних блокувань. Однак, якщо ви забули PIN-код, то не варто впадати у відчай, адже допоможуть прості способи.
Що робити, якщо забули PIN-код на телефоні - читайте нижче.
За допомогою такої програми телефон можна розблокувати трьома способами:
Низький рівень заряду телефону може допомогти розблокувати пристрій. Коли на екрані з’явиться вікно попередження, що залишилося менше ніж 10% заряду. Тоді потрібно натиснути на нього, зайти в розділ "Стан батареї" і натиснути кнопку "Назад", щоб потрапити в меню налаштувань.
Потім у пункті "Безпека" можна вимкнути пароль.
Зняти пароль з iPhone можна через iTunes. Щоб це зробити, дотримуйтесь інструкції:
Якщо ваш пароль відповідає хоча б одному з цих пунктів, вам слід якнайшвидше його змінити. Ось як виглядають не надійні паролі:
Важливо періодично змінювати паролі. Навіть якщо у вас надійний пароль, рекомендується час від часу змінювати його для власної безпеки.
Також не варто використовувати один пароль для різних сайтів. Наприклад, якщо ваш обліковий запис Facebook буде зламаний, хакери отримають доступ і до інших соціальних мереж. Кожен обліковий запис повинен мати свій унікальний пароль.
Додамо, що найбезпечніший пароль повинен складатися не менше ніж із 8 символів, містити великі та маленькі літери, цифри та додаткові символи, які доступні на клавіатурі.
Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що телефон скоро зламається.
Також читайте, чому не можна кожного дня заряджати телефон "швидкою" зарядкою.