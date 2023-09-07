Что делать, если забыли PIN-код на телефоне: помогут простые хитрости

Smart Lock

С помощью такой программы телефон можно разблокировать тремя способами:

Распознавание лиц - при определении владельца телефон разблокируется после сравнения лица с фото

Безопасное устройство - к телефону через Bluetooth подключается "Знакомое" устройство. Таким образом можно разблокировать смартфон

Безопасное место - если на телефоне включен GPS, человек направят в точку, определенную как дом. Когда место сойдет с заданным, то телефон разблокируется

Батарея

Низкий уровень заряда телефона может помочь разблокировать устройство. Когда на экране появится окно предупреждения, что осталось менее 10% заряда. Тогда нужно нажать на него, зайти в раздел "Состояние батареи" и нажать кнопку "Назад", чтобы попасть в меню настроек.

Затем в пункте "Безопасность" можно отключить пароль.

Как разблокировать смартфон Apple

Снять пароль с iPhone можно через iTunes. Чтобы это сделать, следуйте инструкциям:

вручную активируйте на своем iPhone режим DFU

подключите гаджет к компьютеру кабелем Lightning и запустите на нем iTunes

откроется диалоговое окно - найдите в нем пункт "Восстановить" и выберите

устройство предложит загрузить и установить свежую актуальную версию iOS - подтвердите эту операцию

после завершения обновления iPhone нужно будет сбросить настройки смартфона - это действие также подтвердите

отключите смарт от компьютера и заново активируйте его

Какой пароль ненадежен

Если ваш пароль соответствует хотя бы одному из этих пунктов, вам следует как можно быстрее его изменить. Вот как выглядят ненадежные пароли:

вы используете простые сочетания чисел и букв или известные фразы: 123456, 111111, qwerty, admin

ваш пароль содержит ваше имя, фамилию или номер телефона

пароль состоит только из букв или цифр и содержит менее пяти символов

вы используете одинаковые или соседние символы, такие как 222222, xcvbnm и другие популярные сокращения

Важно периодически заменять пароли. Даже если у вас надежный пароль, рекомендуется время от времени изменять его для безопасности.

Также не стоит использовать один пароль для разных сайтов. Например, если ваш аккаунт Facebook будет сломан, хакеры получат доступ и к другим социальным сетям. Каждый аккаунт должен иметь свой уникальный пароль.

Добавим, что самый безопасный пароль должен состоять не менее чем из 8 символов, содержать маленькие и большие буквы, цифры и дополнительные символы, доступные на клавиатуре.