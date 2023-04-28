Що робити, якщо від вас вимагають хабар: алгоритм дій від юриста

Яка відповідальність за корупцію

Очевидно, що давати хабар в Україні - незаконно, так само як і брати його. Стаття 369 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 500 до 12 750 гривень або обмеження чи позбавлення волі від двох до чотирьох років.

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Якщо судять посадову особу, то для неї покарання може бути штрафом від 17 000 до 25 500 гривень, обмеженням чи позбавленням волі від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи вести певну діяльність на термін до трьох років.

Що зробити, якщо вам натякають на хабар

Насамперед ви можете просто відмовитись. Проте якщо хочете покарати хабарника, зверніться до поліції або до тієї установи, де працює особа. Особливо, якщо йдеться про посадову особу.

У будь-якому випадку потрібні докази:

відеозапис

запис розмови на диктофон

підтвердження від свідків, якщо вони є

Якщо ви не змогли зафіксувати правопорушення, опишіть усе письмово та йдіть із цим до правоохоронців. Хоча, зазначає юрист, без доказів довести свою правоту значно важче. ⠀

Інфографіка: instagram.com/legal_insider

Після звернення до поліції:

дізнайтеся у слідчого номер справи, щоб стежити за її просуванням

знайдіть кількох свідків і будьте готовими до допитувань

Важливо! Адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення може бути накладене протягом 3 місяців із дня виявлення. Тобто не варто зволікати зі зверненнями до поліції.

Інфографіка: instagram.com/legal_insider

Куди саме звертатися

Якщо йдеться про побутову корупцію, тоді варто йти із заявою до поліції.

Якщо ви знаєте про корупційні дії правоохоронців, звертайтеся до Державного бюро розслідувань.

У випадку, якщо хабар вимагає працівник поліції або високопосадовець, вам потрібно звертатися до Національного антикорупційного бюро України.