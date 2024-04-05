Що робити, якщо ви опинились під завалом разом із дитиною: інструкція від рятувальників

Правила поведінки під час повітряної тривоги

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій наголошують, що повітряну тривогу ні в якому разі не можна ігнорувати. Водночас і панікувати при цьому не варто.

Натомість необхідно негайно слідувати до найближчого укриття.

Що робити після сигналу повітряної тривоги (інфографіка: dsns.gov.ua)

Якщо ж ви не встигаєте добігти до укриття, потрібно:

перейти у приміщення без вікон

скористатися правилом "двох стін"

Що робити, якщо не встигли добігти до укриття (інфографіка: dsns.gov.ua)

Що робити під завалом разом із дитиною

Якщо у будинку стався вибух і ви разом із дитиною потрапили під завал, рятувальники радять дотримуватися низки важливих кроків:

переконатися, що дитина не поранена

допомогти дитині заспокоїтися (обійняти, взяти за руку, попросити дихати разом із вами глибоко й повільно)

Що робити під завалом разом із дитиною (інфографіка: dsns.gov.ua)

Якщо у вас немає води, експерти радять:

попросити дитину затримувати в роті слину

робити рухи, неначе вона її жує

ковтати

"Це допоможе заспокоїтися", - пояснили у ДСНС.

Що робити, якщо немає води (інфографіка: dsns.gov.ua)

Якщо ж, не дай Боже, дитина перебуває під завалом сама, дорослим потрібно:

покликати її, щоб зрозуміти, чи вона у свідомості

запитати про самопочуття - чи їй десь не боляче, чи може вона поворушити руками й ногами тощо

постійно підтримувати з нею зв'язок - розповідати різні історії, пригадувати про спільні радісні моменти тощо

запевнити, що допомога обов'язково прийде

Що робити, якщо дитина під завалом сама (інфографіка: dsns.gov.ua)