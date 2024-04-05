Що робити, якщо ви опинились під завалом разом із дитиною: інструкція від рятувальників

Війна в Україні триває. Ворог регулярно атакує наші міста й селища дронами та ракетами. З огляду на це кожному українцю потрібно пам'ятати про правила поведінки під час тривоги, а також що робити, якщо внаслідок обстрілу під завалом опинилася дитина.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як саме потрібно діяти в такій ситуації.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка ДСНС України у Facebook, офіційний сайт ДСНС України.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій наголошують, що повітряну тривогу ні в якому разі не можна ігнорувати. Водночас і панікувати при цьому не варто.
Натомість необхідно негайно слідувати до найближчого укриття.
Що робити після сигналу повітряної тривоги (інфографіка: dsns.gov.ua)
Якщо ж ви не встигаєте добігти до укриття, потрібно:
Що робити, якщо не встигли добігти до укриття (інфографіка: dsns.gov.ua)
Якщо у будинку стався вибух і ви разом із дитиною потрапили під завал, рятувальники радять дотримуватися низки важливих кроків:
Що робити під завалом разом із дитиною (інфографіка: dsns.gov.ua)
Якщо у вас немає води, експерти радять:
"Це допоможе заспокоїтися", - пояснили у ДСНС.
Що робити, якщо немає води (інфографіка: dsns.gov.ua)
Якщо ж, не дай Боже, дитина перебуває під завалом сама, дорослим потрібно:
Що робити, якщо дитина під завалом сама (інфографіка: dsns.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
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