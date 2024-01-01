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Як додзвонитися рятувальникам МНС та поліції, якщо немає зв'язку, - поради МВС

Київ, Понеділок 01 січня 2024 03:58
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Як додзвонитися рятувальникам МНС та поліції, якщо немає зв'язку, - поради МВС Фото: як додзвонитися рятувальникам МНС та поліції якщо немає зв'язку (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

МВС дало поради, як зателефонувати на номери 101 та 102, коли немає мобільного зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал МВС .

Якщо у вас немає зв'язку, ви можете звернутися до поліції чи ДСНС через месенджери. Номери телефонів для вашого регіону є на сайті МВС або у соціальних мережах. Для цього вам потрібний доступ до інтернету,

" Номери телефонів є на офіційному сайті Міністерства , а також на сторінках соціальних мереж МВС. Номер необхідно внести до своєї телефонної книги і після цього зателефонувати через будь-який зручний месенджер", - пояснив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

Також МВС вжило заходів, щоб попередити населення про повітряні тривоги, навіть коли немає зв'язку. Якщо система оповіщення не працює, екіпажі поліції та ДСНС повідомлятимуть людей гучномовцям.

Крім того, зв'язок завжди є у "Пункті незламності". Можна туди зайти та звернутися за допомогою.

Раніше ми писали, що робити, якщо SIM-картка не знаходить мережі мобільного оператора.

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