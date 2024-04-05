Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком: инструкция от спасателей

Война в Украине продолжается. Враг регулярно атакует наши города и поселки дронами и ракетами. Учитывая это, каждому украинцу нужно помнить о правилах поведения во время тревоги, а также что делать, если в результате обстрела под завалом оказался ребенок.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как именно нужно действовать в такой ситуации.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница ГСЧС Украины в Facebook, официальный сайт ГСЧС Украины.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечают, что воздушную тревогу ни в коем случае нельзя игнорировать. В то же время и паниковать при этом не стоит.
Вместо этого необходимо немедленно следовать до ближайшего укрытия.
Что делать после сигнала воздушной тревоги (инфографика: dsns.gov.ua)
Если же вы не успеваете добежать до укрытия, нужно:
Что делать, если не успели добежать до укрытия (инфографика: dsns.gov.ua)
Если в доме произошел взрыв и вы вместе с ребенком попали под завал, спасатели советуют придерживаться ряда важных шагов:
Что делать под завалом вместе с ребенком (инфографика: dsns.gov.ua)
Если у вас нет воды, эксперты советуют:
"Это поможет успокоиться", - объяснили в ГСЧС.
Что делать, если нет воды (инфографика: dsns.gov.ua)
Если же, не дай Бог, ребенок находится под завалом сам, взрослым нужно:
Что делать, если ребенок под завалом сам (инфографика: dsns.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что делать в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
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