Що робити, якщо у вашій оселі немає світла більше 7 годин: інструкція

Алгоритм ваших дій

Крок 1. Потрібно зайти на сайт YASNO на сторінку із графіком відключень. Там ви побачите інформацію, що відбувається з енергоінфраструктурою на вашу адресу.

Крок 2. Перевірте, чи не сталося вимкнення через локальну аварію. Якщо так і є, по подробиці варто звертатися до ОСББ/ЖЕК/ОСР.

Крок 3. Якщо аварія не локальна, а це – тривале екстрене відключення, то за інформацією потрібно звернутись до Facebook ДТЕК "Київські електромережі", де мають повідомити, коли дадуть світло.

Також Коваленко повідомив, що ситуація зі світлом на лівому березі Києва стала трохи кращою.

"Поганих новин немає, і це вже добре. Київ проживає сьогодні з обмеженнями на рівні вчорашніх. На лівому березі, за свідченням колег, ситуація стала трохи кращою. Колеги придумали певне рішення, що дозволило збільшити обсяг переданої електроенергії. Усі працюють максимально злагоджено на результат, і це дуже тішить. Попереду потепління. Це має нам усім трохи допомогти, тому що кількість локальних аварій зростає щодня", - повідомив він.