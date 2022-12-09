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Що робити, якщо у вашій оселі немає світла більше 7 годин: інструкція

Фото: Відключення світла в Україні (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Відключення світла в Україні через обстріл РФ енергетичної інфраструктури стали постійним явищем у країні. Але що робити, якщо в будинку відсутня електроенергія понад сім годин і на вулиці екстрені відключення.

Про алгоритм дій розповів генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

Алгоритм ваших дій

Крок 1. Потрібно зайти на сайт YASNO на сторінку із графіком відключень. Там ви побачите інформацію, що відбувається з енергоінфраструктурою на вашу адресу.

Крок 2. Перевірте, чи не сталося вимкнення через локальну аварію. Якщо так і є, по подробиці варто звертатися до ОСББ/ЖЕК/ОСР.

Крок 3. Якщо аварія не локальна, а це – тривале екстрене відключення, то за інформацією потрібно звернутись до Facebook ДТЕК "Київські електромережі", де мають повідомити, коли дадуть світло.

Також Коваленко повідомив, що ситуація зі світлом на лівому березі Києва стала трохи кращою.

"Поганих новин немає, і це вже добре. Київ проживає сьогодні з обмеженнями на рівні вчорашніх. На лівому березі, за свідченням колег, ситуація стала трохи кращою. Колеги придумали певне рішення, що дозволило збільшити обсяг переданої електроенергії. Усі працюють максимально злагоджено на результат, і це дуже тішить. Попереду потепління. Це має нам усім трохи допомогти, тому що кількість локальних аварій зростає щодня", - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що українці, ймовірно,житимуть при постійних відключеннях електроенергії щонайменше до кінця березня .

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відключення світла