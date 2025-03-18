Що робити, якщо свекруха нав’язує свої методи виховання дитини?

Спокій і ще раз спокій

Головне правило - не вступати в конфронтацію. Різкі відповіді або образи лише загострять ситуацію.

"Навіть якщо всередині вас закипає злість, зробіть паузу, вдихніть і спробуйте відповісти спокійно", - радить експерт.

Встановіть кордони

Ви - батьки, і тільки ви вирішуєте, як виховувати свою дитину. Якщо свекруха наполягає на своєму, можна м’яко, але твердо сказати: "Ми вдячні за ваш досвід, але хочемо виховувати дитину по-своєму". Повторюйте це щоразу, коли вона намагається тиснути.

Залучіть чоловіка

Якщо розмови не дають результату, попросіть чоловіка поговорити з мамою. Часто свекрухи більше дослухаються до своїх синів, ніж до невісток. Важливо, щоб він теж підтримував ваші підходи у вихованні.

Використовуйте "ефект згоди"

Якщо свекруха знову дає непрохані поради, можна сказати: "Так, цікава ідея! Ми подумаємо про це". "Дякую, ми врахуємо вашу думку".

"Це дає їй відчуття, що її слухають, але рішення все одно залишається за вами", - пояснив фахівець.

Виберіть, де можна поступитися

Не всі поради свекрухи погані. Десь можна піти на компроміс - наприклад, дозволити їй розповідати казки "зі свого дитинства" або інколи балувати онука чимось смачненьким.

"Але якщо мова йде про здоров’я, безпеку чи ключові принципи виховання - тут межі повинні бути чіткими", - підкреслив коуч. Не всі методи виховання свекрухи - погані. Інколи варто дослухатися порад (фото: freepik.com)

Якщо кордони не працюють - обмежте контакт

Якщо свекруха ігнорує ваші прохання та продовжує нав’язувати свої методи, доведеться зменшити її вплив на дитину.

"Наприклад, якщо вона наполягає на фізичних покараннях чи заборонених продуктах - краще звести її контакти з онуком до мінімуму", - додав фахівець.

Головне правило: спокій, твердість і повага

Нав’язливі поради свекрухи - поширена ситуація, але з нею можна впоратися.

"Головне - не переходити на конфлікт, а м’яко, але впевнено відстоювати своє право виховувати дитину так, як вам здається правильним. І пам’ятайте: ви - батьки, і саме ви вирішуєте, що найкраще для вашої дитини", - резюмує Віталій Курсік.

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