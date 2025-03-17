Без хусток і пиріжків. Зараз тренд на "сучасних" бабусь: це круто чи загроза сімейним цінностям?

Коли ми чуємо слово "бабуся", уява малює затишну картинку: хустинка, домашні пиріжки, теплі обійми й безмежна турбота про онуків. Але сучасні бабусі вже далеко не ті. Вони ходять у спортзал, ведуть бізнес, подорожують і не завжди готові сидіти з онуками. Це еволюція чи загроза сімейним цінностям? Давайте розбиратися.

Лайф коуч та сексолог Віталій Курсік розповів для РБК-Україна (проєкт Styler), як змінилися сучасні бабусі та чи варто через це хвилюватися.

Чому бабусі змінюються?

Жінки живуть активніше

"Сучасна бабуся - це часто жінка 50+, яка ще працює, займається хобі й має особисте життя. Вона не бачить сенсу відмовлятися від своїх інтересів заради онуків", - каже експерт.

Змінилися соціальні ролі

Раніше роль бабусі була чітко визначена - допомагати дітям і виховувати онуків. Тепер у жінок більше вибору: можна бути не лише бабусею, а й мандрівницею, спортсменкою чи кар’єристкою.

Бабусі молодіють

"Фізично й психологічно. 50-річна жінка сьогодні виглядає і почувається зовсім інакше, ніж її ровесниці кілька десятиліть тому", - додає лайф коуч. Сучасні бабусі зовсім не схожі на тих, що були років 50 назад (фото: freepik.com)

Плюси "сучасних" бабусь

Надихають онуків

Активна бабуся показує, що життя не закінчується на пенсії, а тільки починається. Все частіше можна побачити бабусю та онуків разом під час активного відпочинку, у кіно, театрі чи у подорожах.

Зберігають енергію

Замість того щоб жертвувати собою, вони залишаються сповненими сил і життєрадісності. Такі жінки обирають себе і своє життя, а не живуть тільки заради інших.

Допомагають, але не розчиняються в онуках

Такий підхід дозволяє молодим батькам не перекладати відповідальність за виховання дітей на бабусю. Наскільки шкідливо для онуків, якщо їхня бабуся дуже сучасна (фото: freepik.com)

Але є й мінуси

Менше родинного затишку

Коли бабуся не хоче або не може сидіти з онуками, сімейна підтримка слабшає. Молодим батькам допомога необхідна, але бабуся - не зобов'язана.

Діти ростуть без "бабусиної" мудрості

Пиріжки - це, звісно, символічно, але бабуся завжди була джерелом досвіду й традицій. І брала активну участь у вихованні дітей.

Чи не втрачається зв’язок поколінь?

Конфлікти в сім’ї

Якщо молода мама очікує, що бабуся допомагатиме з дітьми, а та вибирає інше життя - можуть виникати образи й непорозуміння.

То це добре чи погано?

"Правда, як завжди, десь посередині. Сучасні бабусі - це не загроза сімейним цінностям, а їх новий формат. Роль бабусі не в тому, щоб жертвувати собою, а в тому, щоб бути мудрою підтримкою для сім’ї", - каже Віталій Курсік.

Він додав, що головне - знайти баланс між особистим життям і родинними стосунками. І тоді сучасна бабуся зможе і пиріжки спекти, і на йогу сходити, і онуків чомусь важливому навчити.

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