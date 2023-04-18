Що робити, якщо у стосунках зник секс: психолог дав 5 простих порад

Сильні стреси, життєві негаразди, невдоволення собою або стосунками з партнером - це все часом призводить до того, що у пари зникає секс. Лібідо гасне, організму просто не до того, оскільки мозок зайнятий постійним вирішення складних життєвих завдань.

Як повернути секс у стосунки

За словами доктора Блоку, нервовій системі складно переносити проблеми у повсякденному житті, тому через сильні та часті стреси лібідо починає гаснути. Інтимне життя - це викид гормонів щастя, які необхідні всім.

Є кілька хитрощів, які допоможуть парі повернути пристрасть і близькість під час сильної нервової напруги.

Практикуйте дотики. Торкайтеся свого партнера: гладьте його по щоці, руці, спині, масажуйте плечі, обіймайте. Дотик – важливий момент у стосунках та фізичний контакт має стати звичкою в обох партнерів.

Відпочивайте один від одного. Насправді немає нічого поганого в тому, щоб поїхати на добу до батьків, залишитися з ночівлею у друзів або навіть зняти номер у готелі на один день – все це нормально. Будь-якій людині потрібно побути на самоті або з іншими людьми, щоб перемкнутися і змінити обстановку.

Почніть разом займатися спортом. Це може бути звичайна ранкова зарядка, спільна їзда велосипедом, похід на басейн. Фізичне навантаження допомагає розслабитися та перемкнутися. А відчуття, що ви робите це разом, допомагає повернути пристрасть.

Знайдіть спільне хобі. Бажано таке, від якого ви відчуватимете приплив тієї самої дитячої радості. Сходьте разом на майстер-клас, покатайтеся верхи, намалюйте разом картину. Ви почнете разом проживати нові емоції – це дуже важливо. І такі речі зближують.

Домовитеся про "господарську відпустку". Дозвольте своєму партнерові кілька днів зовсім нічого не робити по дому: не відповідати на дзвінки, не готувати, не прати, не заправляти ліжко, не обслуговувати дітей, навіть візьміть на себе заварювання чаю своїй половинці. А потім поміняйтесь місцями. Турбота один про одного спричинить сплеск ніжних почуттів.

"У жодному разі не тисніть на партнера, якщо він перебуває в сильному стресі. Краще подумайте разом, як ви можете розв'язати цю проблему, що ще можна зробити, щоб позбавити кохану людину від страждань. І навчіться перемикатися. Тут чудово допоможуть хобі, подорож, навіть генеральне прибирання, зрештою", - рекомендує психолог.