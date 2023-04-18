Що робити, якщо у стосунках зник секс: психолог дав 5 простих порад
Сильні стреси, життєві негаразди, невдоволення собою або стосунками з партнером - це все часом призводить до того, що у пари зникає секс. Лібідо гасне, організму просто не до того, оскільки мозок зайнятий постійним вирішення складних життєвих завдань.
Доктор філософських наук, автор багатьох книг, член Американської психологічної асоціації, психолог Джоел Блок дав 5 простих порад, які допоможуть покращити інтимне життя.
Як повернути секс у стосунки
За словами доктора Блоку, нервовій системі складно переносити проблеми у повсякденному житті, тому через сильні та часті стреси лібідо починає гаснути. Інтимне життя - це викид гормонів щастя, які необхідні всім.
Є кілька хитрощів, які допоможуть парі повернути пристрасть і близькість під час сильної нервової напруги.
Практикуйте дотики. Торкайтеся свого партнера: гладьте його по щоці, руці, спині, масажуйте плечі, обіймайте. Дотик – важливий момент у стосунках та фізичний контакт має стати звичкою в обох партнерів.
Відпочивайте один від одного. Насправді немає нічого поганого в тому, щоб поїхати на добу до батьків, залишитися з ночівлею у друзів або навіть зняти номер у готелі на один день – все це нормально. Будь-якій людині потрібно побути на самоті або з іншими людьми, щоб перемкнутися і змінити обстановку.
Почніть разом займатися спортом. Це може бути звичайна ранкова зарядка, спільна їзда велосипедом, похід на басейн. Фізичне навантаження допомагає розслабитися та перемкнутися. А відчуття, що ви робите це разом, допомагає повернути пристрасть.
Знайдіть спільне хобі. Бажано таке, від якого ви відчуватимете приплив тієї самої дитячої радості. Сходьте разом на майстер-клас, покатайтеся верхи, намалюйте разом картину. Ви почнете разом проживати нові емоції – це дуже важливо. І такі речі зближують.
Домовитеся про "господарську відпустку". Дозвольте своєму партнерові кілька днів зовсім нічого не робити по дому: не відповідати на дзвінки, не готувати, не прати, не заправляти ліжко, не обслуговувати дітей, навіть візьміть на себе заварювання чаю своїй половинці. А потім поміняйтесь місцями. Турбота один про одного спричинить сплеск ніжних почуттів.
"У жодному разі не тисніть на партнера, якщо він перебуває в сильному стресі. Краще подумайте разом, як ви можете розв'язати цю проблему, що ще можна зробити, щоб позбавити кохану людину від страждань. І навчіться перемикатися. Тут чудово допоможуть хобі, подорож, навіть генеральне прибирання, зрештою", - рекомендує психолог.
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