Жіноча поведінка, яка геть вбиває чоловіче бажання

Деяка жіноча поведінка може відштовхувати чоловіків, і вбивати всяке бажання, особливо, коли мова йде про інтимну сферу життя.

Пасивність

І мова йде не про рольові ігри, де дівчина зображує пасивність. Чоловіків дратує коли партнерка зовсім не проявляє ініціативу під час близькості - буквально лежить і чекає, поки все скінчиться.

Невпевненість у собі

Ви можете соромитись розмірів грудей чи попи в реальному житті, але коли справа дійшла до інтиму - пізно прикриватися простирадлом. Як і просити повністю погасити світло, або задавати запитання із серії "Я товста? Тільки чесно!"

Запам'ятайте, сексуальне бажання чоловіка з'являється задовго до того, як ви роздяглись. І, якщо воно справді сильне, то целюлітом ви його точно не зможете вбити.

Командний тон

Це правда, що чоловіка постійно треба чомусь учити. Але не в наказному тоні: поверни туди, натисни сюди, зроби оце так... Справа саме в інтонації. Бо одне діло - ніжно-муркотливо шепотіти на вушко свої бажання, а інше - наказувати.

Жертовність

Якщо ви вважаєте, що якісь види сексу (наприклад, оральний) не для вас, так і скажіть. Не потрібно робити чоловікові послугу, а тим паче з виразом огиди на обличчі. Такі моменти треба проговорювати, а не іти на жертви.

Неохайність

Тут чітких правил немає. Когось може заводити епіляція "під нуль", а когось - волосся в деяких ділянках тіла. Або ж дорогі парфуми, чи легкий запах поту. Тут важлива не зовнішність, а любов дівчини до себе. Якщо вона себе любить і поважає, то буде доглядати за своїм тілом.

Незацікавленість

Якщо ви поводитеся відсторонено, і чоловікові треба постійно запитувати чи приємно вам. Якщо неохоче підтримуєте будь-яку ініціативу, як то зміна пози чи місця. Відволікаєтеся на телефонні дзвінки та повідомлення. Та ще й запитуєте: "Ти вже все?", ви вбиваєте будь-яке, навіть найсильніше бажання продовжувати і тим паче повторювати.