Чи можливий секс без любові? Ось остаточна відповідь, яка вас здивує

Якщо ви досі вірите в існування сексу без любові, то хочемо вас розчарувати. Спочатку - так, це можливо, але з часом завдяки хімічним реакціям організму, ви ризикуєте закохатися або стати об'єктом закоханості вашого партнера.

Як працює "хімія"?

Тут мова йде про партнерів, які в якийсь момент почали влаштовувати інтимні зустрічі, бо вони підходять один одному в цьому сенсі.

Але з часом все може піти не за планом і між вами виникне більш міцний зв'язок.

Запускається "дофамінова система"

"Якщо ви займаєтеся сексом і вам це подобається, то в ядрі вашого мозку запускається "дофамінова система". І задньою ділянкою гіпофіза виділяється окситоцин або "гормон любові", - твердять фахівці.

Саме тому регулярні статеві акти можуть підштовхнути вас до того, що ви закохаєтесь у свого сексуального партнера.

Оргазм викликає романтичні почуття

Під час оргазму людину охоплює потік окситоцину та вазопресину, які змушують відчувати романтичні почуття.

Саме тому секс без любові можливий лише спочатку, а потім в діло включається біохімія...

Тож будьте обережні зі своїми бажаннями.