Что делать, если в отношениях пропал секс: психолог дал 5 простых советов

Сильные стрессы, жизненные неурядицы, недовольство собой или отношениями с партнером - это все порой приводит к тому, что у пары исчезает секс. Либидо гаснет, организму просто не до этого, так как мозг занят постоянным решение сложных жизненных задач.

Как вернуть секс в отношения

По словам доктора Блока, нервной системе сложно переносить проблемы в повседневной жизни, поэтому из-за сильных и частых стрессов либидо начинает гаснуть. Интимная жизнь - это выброс гормонов счастья, которые необходимы абсолютно всем.

Есть несколько хитростей, которые помогут паре вернуть страсть и близость во время сильных нервных напряжений.

Практикуйте прикосновения. Прикасайтесь к своему партнеру: гладьте его по щеке, руке, спине, массируйте плечи, обнимайте. Прикосновения - важный момент в отношениях и физический контакт должен стать привычкой у обоих партнеров.

Отдыхайте друг от друга. На самом деле нет ничего плохого в том, чтобы уехать на сутки к родителям, остаться с ночевкой у друзей или даже снять номер в гостинице на один день - все это нормально. Любому человеку нужно побыть одному или с другими людьми, чтобы переключиться и сменить обстановку.

Начните вместе заниматься спортом. Это может быть обычная утренняя зарядка, совместная езда на велосипеде, поход на бассейн. Физическая нагрузка помогает расслабиться и переключиться. А ощущение, что вы делаете это вместе, помогает вернуть страсть.

Найдите совместное хобби. Желательно такое, от которого вы будете испытывать прилив той самой детской радости. Сходите вместе на мастер-класс, покатайтесь верхом, нарисуйте вместе картину. Вы начнете вместе проживать новые эмоции - это очень важно. И такие вещи сближают.

Договоритесь о "хозяйственном отпуске". Разрешите своему партнеру несколько дней совершенно ничего не делать по дому: не отвечать на звонки, не готовить, не стирать, не заправлять кровать, не обслуживать детей, даже возьмите на себя заваривание чая своей половинке. А потом поменяйтесь местами. Забота друг о друге повлечет за собой всплеск нежных чувств.

"Ни в коем случае не давите на партнера, если он находится в сильном стрессе. Лучше подумайте вместе, как вы можете решить эту проблему, что еще можно сделать, чтобы избавить любимого человека от страданий. И научитесь переключаться. Тут отлично помогут хобби, путешествие, даже генеральная уборка, в конце концов", - рекомендует психолог.