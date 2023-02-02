Що робити, якщо ваш родич зник безвісти: точний алгоритм

Понад 15 000 осіб вважаються зниклими безвісти в Україні станом на листопад 2022 року. Це число зростає, адже бойові дії не вщухають.

Як поводитися, якщо ваш родич зник безвісти, нагадують у Мінреінтеграції.

Алгоритм дій

Якщо з вашою близькою людиною втрачено зв'язок, дійте за таким алгоритмом:

Зверніться до Нацполіції із заявою про зникнення людини. Якщо в поліції вважають за доцільне взяти зразок ДНК, обов'язково це зробити. Це необхідна процедура, яка не означає, що людина загинула. Зверніться до Національного інформаційного бюро за телефоном "гарячої лінії" 16-48. Таким чином держава веде облік тих, хто зник під час війни. Зверніться до Офісу Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин: 0 800 339 247 (для дзвінків з України). З-за кордону можна зателефонувати або зв'язатися месенджерами за номером +38 095 896 04 21

Ви також можете використовувати українські ресурси для пошуку особи самостійно:

Будьте обачні, спілкуючись онлайн у різних чатах. Пам'ятайте про інформаційну безпеку та безпеку своїх рідних. Не передавайте жодні дані незнайомим людям, а також неофіційним інтернет-ресурсам. Довіряйте лише офіційним структурам.

"За підбурюванням у чатах, де спілкуються рідні зниклих і полонених, можуть стояти ворожі спецслужби, які намагаються посіяти розбрат у нашому суспільстві", - зауважив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Якщо ви стали жертвою інформаційної атаки з боку ворожої сторони, повідомляйте на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 0 800 339 247 або пишіть у месенджери на номер (095) 896-04-21.