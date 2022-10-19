Що робити, якщо повітряну тривогу оголосили до початку занять: алгоритм для шкіл та садочків

В Україні працівникам закладів освіти, учням та батькам розповіли, як діяти у разі повітряної тривоги до початку освітнього процесу, а також після відбою.

Про це повідомили на сайті КМДА .

Повітряна тривога - сигнал оповіщення населення про загрозу атаки з повітря. Вмикається у разі ризику авіаудару або запуску ракет у напрямку населеного пункту чи області.

Повітряна тривога перед початком навчання

Працівники закладів освіти, діти/учні, які під час оголошення тривоги перебувають вдома або у дорозі до закладу освіти, мають терміново прослідувати до найближчого укриття.

Також у разі оголошення тривоги під час приходу дітей у школу, вони разом із працівниками закладу та батьками терміново переходять в укриття.

Після того, як всі учні перейшли в укриття, до закладів освіти ніхто не заходить до оголошення сигналу "Відбій повітряної тривоги!"

Що робити після закінчення тривоги

Заклади загальної середньої та позашкільної освіти після відбою тривоги продовжуватимуть освітній процес (у цей день) у дистанційному форматі. Онлайн-навчання має розпочатися не пізніше, ніж через годину після відбою повітряної тривоги.

Зазначається, що адміністрація закладу приймає рішення щодо проведення навчання та його режиму. Далі про це оперативно повідомляють працівникам, учням та батькам.

Садочки розпочинають роботу не пізніше, ніж через годину. Рішення приймає адміністрація закладу.

Варто зазначити, що якщо дитина перебуває в укритті закладу освіти під час тривоги, то батьки можуть її забрати лише після сигналу "Відбій повітряної тривоги!"