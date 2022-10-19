Что делать, если воздушная тревога объявлена до начала занятий: алгоритм для школ и садиков
В Украине работникам учебных заведений, ученикам и родителям рассказали, как действовать в случае воздушной тревоги до начала образовательного процесса, а также после отбоя.
Об этом сообщили на сайте КГГА.
Воздушная тревога - сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Включается в случае риска авиаудара или запуска ракет по направлению к населенному пункту или области.
Воздушная тревога перед началом обучения
Работники учебных заведений, дети/ученики, находящиеся во время объявления тревоги дома или в пути в учебное заведение, должны срочно проследовать до ближайшего укрытия.
Также в случае объявления тревоги во время прихода детей в школу, они вместе с работниками учреждения и родителями срочно переходят в укрытие.
После того, как все ученики перешли в укрытие, в учебные заведения никто не заходит к оглашению сигнала "Отбой воздушной тревоги!"
Что делать после окончания тревоги
Учреждения общего среднего и внешкольного образования после отбоя тревоги будут продолжать образовательный процесс (в этот день) в дистанционном формате. Онлайн-обучение должно начаться не позже, чем через час после отбоя воздушной тревоги.
Отмечается, что администрация заведения принимает решение о проведении обучения и его режиме. Далее об этом оперативно сообщают работникам, ученикам и родителям.
Садочки приступают к работе не позже, чем через час. Решение принимает администрация заведения.
Следует отметить, что если ребенок находится в укрытии учебного заведения во время тревоги, то родители могут его забрать только после сигнала "Отбой воздушной тревоги!"
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