Що робити, якщо постійно болить шия? 5 ефективих вправ

Біль у шиї - одна з найпоширеніших скарг сучасної людини, особливо у мешканців міст, де сидяча робота та стрес є частиною життя.

Як позбутися болю у шиї - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому болить шия? Найчастіші причини:

Погана постава

Годинами нахилена вперед голова ("текстова шия", робота за ноутбуком).

М'язове напруження

Стрес, тривога, тривале перебування у незручній позі.

Незручне положення під час сну

Неправильно підібрана подушка або поза.

Слабкість м'язів шиї та спини

Недостатня фізична активність.

Якщо біль гострий, віддає в руку, супроводжується онімінням, слабкістю, запамороченням, підвищенням температури або виник після травми – негайно зверніться до лікаря! Самолікування може бути небезпечним.

Що робити, крім вправ?

Слідкуйте за поставою: монітор на рівні очей, спина рівна.

Робіть регулярні перерви під час сидячої роботи.

Підберіть зручну ортопедичну подушку.

Намагайтеся керувати стресом (прогулянки, дихальні вправи).

5 ефективних та безпечних вправ для шиї

Ці вправи можна виконувати сидячи або стоячи, кілька разів на день. Головне - робити їх повільно, плавно, без різких рухів та болю. Якщо якась вправа викликає дискомфорт – припиніть її виконання.

Нахили голови до плечей

Повільно нахиліть голову до правого плеча, ніби намагаєтесь торкнутися його вухом (плече не піднімайте). Затримайтесь на 15-20 секунд, відчуваючи легке розтягнення з лівого боку шиї. Поверніться у вихідне положення. Повторіть в інший бік. Зробіть по 3-5 разів у кожну сторону.

Повороти голови

Повільно поверніть голову праворуч, ніби дивитеся через плече. Затримайтесь на 15-20 секунд. Поверніться у вихідне положення. Повторіть ліворуч. Зробіть по 3-5 разів у кожну сторону.

"Подвійне підборіддя" (Chin Tucks)

Сядьте рівно, дивіться прямо. Не нахиляючи голову вниз, плавно посуньте підборіддя назад, ніби намагаєтесь зробити друге підборіддя. Відчуйте напруження м'язів під підборіддям та розтягнення задньої частини шиї. Затримайтесь на 5 секунд. Розслабтесь. Повторіть 10-15 разів. (Чудова вправа проти "текстової шиї"!)

Зведення лопаток

Сядьте або станьте рівно, руки опущені. Плавно зведіть лопатки разом, ніби намагаєтесь затиснути між ними олівець. Груди трохи подайте вперед. Затримайтесь на 5-10 секунд. Розслабтесь. Повторіть 10-15 разів. (Знімає напругу з верхньої частини спини та шиї).

Піднімання плечей

Повільно підніміть плечі до вух, напружуючи м'язи. Затримайтесь на 2-3 секунди. Різко опустіть плечі, повністю розслабившись. Повторіть 5-10 разів. (Допомагає зняти напругу).

Ігнорувати дискомфорт у шиї не варто, адже він може призвести до головного болю, проблем з поставою та зниження якості життя.