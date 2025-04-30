Что делать, если постоянно болит шея? 5 эффективных упражнений
Боль в шее - одна из самых распространенных жалоб современного человека, особенно у жителей городов, где сидячая работа и стресс являются частью жизни.
Как избавиться от боли в шее - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Почему болит шея? Самые частые причины:
Плохая осанка
Часами наклоненная вперед голова ("текстовая шея", работа за ноутбуком).
Мышечное напряжение
Стресс, тревога, длительное пребывание в неудобной позе.
Неудобное положение во время сна
Неправильно подобранная подушка или поза.
Слабость мышц шеи и спины.
Недостаточная физическая активность.
Если боль острая, отдает в руку, сопровождается онемением, слабостью, головокружением, повышением температуры или возникла после травмы - немедленно обратитесь к врачу! Самолечение может быть опасным.
Что делать, кроме упражнений?
- Следите за осанкой: монитор на уровне глаз, спина ровная.
- Делайте регулярные перерывы во время сидячей работы.
- Подберите удобную ортопедическую подушку.
- Старайтесь управлять стрессом (прогулки, дыхательные упражнения).
5 эффективных и безопасных упражнений для шеи
Эти упражнения можно выполнять сидя или стоя, несколько раз в день. Главное - делать их медленно, плавно, без резких движений и боли. Если какое-то упражнение вызывает дискомфорт - прекратите его выполнение.
Наклоны головы к плечам
Медленно наклоните голову к правому плечу, будто пытаетесь коснуться его ухом (плечо не поднимайте). Задержитесь на 15-20 секунд, ощущая легкое растяжение с левой стороны шеи. Вернитесь в исходное положение. Повторите в другую сторону. Сделайте по 3-5 раз в каждую сторону.
Повороты головы
Медленно поверните голову вправо, как будто смотрите через плечо. Задержитесь на 15-20 секунд. Вернитесь в исходное положение. Повторите влево. Сделайте по 3-5 раз в каждую сторону.
"Двойной подбородок" (Chin Tucks)
Сядьте ровно, смотрите прямо. Не наклоняя голову вниз, плавно сдвиньте подбородок назад, будто пытаетесь сделать второй подбородок. Почувствуйте напряжение мышц под подбородком и растяжение задней части шеи. Задержитесь на 5 секунд. Расслабьтесь. Повторите 10-15 раз (отличное упражнение против "текстовой шеи"!)
Сведение лопаток
Сядьте или станьте ровно, руки опущены. Плавно сведите лопатки вместе, будто пытаетесь зажать между ними карандаш. Грудь немного подайте вперед. Задержитесь на 5-10 секунд. Расслабьтесь. Повторите 10-15 раз (снимает напряжение с верхней части спины и шеи).
Поднимание плеч
Медленно поднимите плечи к ушам, напрягая мышцы. Задержитесь на 2-3 секунды. Резко опустите плечи, полностью расслабившись. Повторите 5-10 раз (помогает снять напряжение).
Игнорировать дискомфорт в шее не стоит, ведь он может привести к головной боли, проблемам с осанкой и снижению качества жизни.
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