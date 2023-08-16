Що робити, якщо почуваєтесь самотньо - навіть в стосунках

Ознаки самотності в стосунках

почуття самотності, навіть перебуваючи у фізичній близькості зі своїм партнером

припинення спілкування з другою половинкою

сум та розчарування через стосунки

відсутність сексу

уникаєте проведення часу зі своїм партнером

Що робити в такій ситуації

Зрозумійте, чого вам не вистачає

Прислухайтеся до себе та запитайтесь, чого вам не вистачає зараз у стосунках. Це можуть бути компліменти, знаки уваги, спілкування тощо.

Згадайте, коли вам було востаннє добре вдвох і що ви втратили за роки спільного життя. Чесно запитайте себе, що саме робите ви для стосунків. Запишіть усі свої відповіді та побажання в блокнотик, щоб пізніше поділитися ними зі своїм партнером.

Розкажіть про свої почуття

Розкажіть, що вам самотньо, але нагадайте партнеру, що ви не звинувачуєте і не критикуєте його. Можливо, вам обом потрібно буде в чомусь змінитися. Однак самотність може бути пов’язана з почуттями, які виникли ще до стосунків, і вам потрібно буде попрацювати над цим самостійно.

Обіймайте кохану людину як можна більше

Проявляйте ніжність фізично. Коли ви обіймаєте свого партнера, виділяється окситоцин, який ще називають "гормоном прив'язаності". Ви можете посилити відчуття близькості завдяки дотикам. Так можна покращити довіру.

Зверніться до психолога

Якщо жодні способи не допомагають, можна звернутись до сімейного психолога. Фахівець допоможе вам налагодити комунікацію, визначити свою роль у цих стосунках і знайти шляхи до їх поліпшення саме у вашій парі.